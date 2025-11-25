https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/hamas-bir-rehinenin-cenazesini-teslim-edecegini-duyurdu-israil-ordusu-teslim-surecinin-basladigini-1101283382.html
Hamas bir rehinenin cenazesini teslim edeceğini duyurdu: İsrail ordusu teslim sürecinin başladığını açıkladı
Hamas bir rehinenin cenazesini teslim edeceğini duyurdu: İsrail ordusu teslim sürecinin başladığını açıkladı
Kassam Tugayları, Gazze’de enkaz altında bulunan bir esire ait cenazeyi bugün teslim edeceğini açıkladı. İsrail ordusu ise Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün (ICRC) bir rehine naaşını İsrail güçlerine doğru yola çıkardığını duyurdu.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde gerçekleştirilen arama çalışmaları sırasında ulaşılan bir rehinenin cenazesinin bugün yerel saatle 16.00’da teslim edileceğini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu naaşın kimliğinin henüz kesinleşmediği, doğrulanması halinde Gazze’de kayıp rehinelerden yalnızca iki cenazenin bulunmamış olacağı belirtildi. Gazze Şeridi’nde daha önce ikisi İsrailli, biri Taylandlı olmak üzere 3 rehinenin cenazesinin kayıp olduğu ifade edilmişti.
Kassam Tugayları, 10 Ekim’de sağlanan ateşkes kapsamında Gazze’de öldüğü belirtilen 28 rehineden 25’inin cenazesini teslim etmişti. Bölgede milyonlarca ton enkaz, tahrip olmuş altyapı ve iş makinesi eksikliği nedeniyle cenazelerin bulunmasının oldukça güç olduğu, bu durumun ateşkesin garantörleri ABD, Türkiye, Katar ve Mısır tarafından da dile getirildiği aktarılmıştı.
İsrail ordusu: Naaş, Kızılhaç'a teslim edildi
Öte yandan İsrail ordusu IDF, X hesabından yaptığı açıklamada, “Kızılhaç tarafından verilen bilgiye göre bir esirin naaşı teslim alındı ve Gazze’deki bir IDF birimine doğru yolda” ifadesini paylaştı. IDF, Hamas’ın anlaşma gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmesi çağrısında bulundu.