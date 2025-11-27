https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ingiliz-devleri-pesinde-manchester-united--arsenal-liverpool-chelsea-ve-manchester-city-1101327830.html
İngiliz devleri peşinde: Manchester United , Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester City
İngiliz devleri peşinde: Manchester United , Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester City
Sputnik Türkiye
28 yaşındaki başarılı futbolcunun son dönemde gösterdiği performans, özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti.İddialara göre İngiltere’nin önde gelen... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T08:23+0300
2025-11-27T08:23+0300
2025-11-27T08:23+0300
spor
manchester united
arsenal
liverpool
zeki çelik
çelik
roma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101327537_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_95ed0e5bce8dc184094962ed34c647cd.jpg
Milli futbolcu Zeki Çelik'in gösterdiği istikrarlı çıkış, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Roma ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Zeki Çelik'in özellikle Premier Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği öne sürülürken, deneyimli oyuncunun transfer döneminde sıcak bir gündem oluşturması bekleniyor.İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City de İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde olduğu öne sürüldü. Haberde, Roma'nın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki'nin sözleşmesini uzatmak istediği aktarıldı. Bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Çelik'in piyasa değeri 6 milyon Euro.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/olimpiakos---real-madrid-macinda-gol-sov-mbappede-7-dakikada-hat-trick-1101324903.html
çelik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101327537_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ebc28be0a138011cc72bc490d7cb88c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manchester united, arsenal, liverpool, zeki çelik, çelik, roma
manchester united, arsenal, liverpool, zeki çelik, çelik, roma
İngiliz devleri peşinde: Manchester United , Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester City
28 yaşındaki başarılı futbolcunun son dönemde gösterdiği performans, özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti.İddialara göre İngiltere’nin önde gelen takımları Zeki Çelik’i yakından takip ediyor ve transfer için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in gösterdiği istikrarlı çıkış, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Roma ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Zeki Çelik'in özellikle Premier Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği öne sürülürken, deneyimli oyuncunun transfer döneminde sıcak bir gündem oluşturması bekleniyor.
İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City de İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde olduğu öne sürüldü.
Haberde, Roma'nın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki'nin sözleşmesini uzatmak istediği aktarıldı. Bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Çelik'in piyasa değeri 6 milyon Euro.