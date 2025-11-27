https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ingiliz-devleri-pesinde-manchester-united--arsenal-liverpool-chelsea-ve-manchester-city-1101327830.html

İngiliz devleri peşinde: Manchester United , Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester City

İngiliz devleri peşinde: Manchester United , Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester City

Sputnik Türkiye

28 yaşındaki başarılı futbolcunun son dönemde gösterdiği performans, özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti.İddialara göre İngiltere’nin önde gelen... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T08:23+0300

2025-11-27T08:23+0300

2025-11-27T08:23+0300

spor

manchester united

arsenal

liverpool

zeki çelik

çelik

roma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101327537_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_95ed0e5bce8dc184094962ed34c647cd.jpg

Milli futbolcu Zeki Çelik'in gösterdiği istikrarlı çıkış, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Roma ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Zeki Çelik'in özellikle Premier Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği öne sürülürken, deneyimli oyuncunun transfer döneminde sıcak bir gündem oluşturması bekleniyor.İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City de İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde olduğu öne sürüldü. Haberde, Roma'nın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki'nin sözleşmesini uzatmak istediği aktarıldı. Bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Çelik'in piyasa değeri 6 milyon Euro.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/olimpiakos---real-madrid-macinda-gol-sov-mbappede-7-dakikada-hat-trick-1101324903.html

çelik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manchester united, arsenal, liverpool, zeki çelik, çelik, roma