Kolombiya lideri Petro'dan tepki: 'Trump’ın Venezüella baskısının nedeni petrol erişimi'
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezüella üzerindeki baskılarının temelinde, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleden çok ülkenin petrol kaynaklarına erişim isteğinin bulunduğunu ileri sürdü.CNN’e konuşan Petro, Venezüella’nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, Trump yönetiminin bu ülkeye yönelik politikalarının “özünde ekonomik çıkarlar barındırdığını” söyledi. Petro, “Trump’ın Venezüella’nın demokratikleşmesini ya da uyuşturucu kaçakçılığını düşündüğünü sanmıyorum. Bu ülke önemli bir uyuşturucu üreticisi olarak görülmüyor ve küresel uyuşturucu akışının yalnızca küçük bir kısmı buradan geçiyor” dedi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “demokrasi eksikliği” eleştirisinin başka bir tartışma konusu olduğunu belirten Petro, Kolombiya’nın yürüttüğü hiçbir soruşturmada Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısına dair bulguya rastlamadıklarını ifade etti.Kendi hükümeti döneminde uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye verilen öneme de değinen Petro, geçmiş yönetimlere kıyasla daha fazla kokain ele geçirildiğini, buna rağmen mahsul artışının ele geçirilen miktarı aşmadığını savundu. Trump’ın bu durumu neden kabul etmediğine ilişkin soruya ise, “Bunun gururdan kaynaklandığını düşünüyorum. M-19 geçmişim nedeniyle beni eşkıya ve terörist olarak gördüğünü hissettim” yanıtını verdi.Petro, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ise tamamen reddetti.Karayipler’deki hareketlilikTrump yönetimi, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ABD ordusunun daha geniş ve aktif şekilde kullanılmasına yönelik kararnameyi bir süre önce yürürlüğe koymuştu. Bu kapsamda ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil tüm operasyonlara hazır olduğunu” açıklamıştı.ABD’nin Venezüella açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Caracas yönetiminden hem de uluslararası kamuoyundan tepki çekmiş, söz konusu saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu savunulmuştu.Washington yönetimi ayrıca Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey isimlerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almış, Venezüella bu adımı “ülkeye müdahale zeminini hazırlama girişimi” olarak nitelendirmişti.ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle bölgede görevlendirdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Latin Amerika’ya ulaştığı bildirilmiş, Maduro buna yanıt olarak 4,5 milyon milisi seferber ettiklerini ve olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını açıklamıştı.
