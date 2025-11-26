https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gine-bissauda-darbe-silah-sesleri-duyuluyor--1101317315.html

Gine Bissau’da darbe: Silah sesleri duyuluyor

Gine Bissau’da darbe: Silah sesleri duyuluyor

Batı Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, yerel Jeune Afrique dergisine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı sarayındaki ofisinde 'asker darbe'...

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca ülkede 23 Kasım’da düzenlenen genel seçimlere ilişkin ‘seçim sürecinin askıya alındığı’ bildirildi. Gine Bissau ordusu aynı zamanda ‘tüm sınırların kapatıldığını’ duyurdu. Jeune Afrique portalı, cumhurbaşkanının gözaltına alındığını bizzat kendilerine bildirdiğini yazdı.Habere göre, Embalo ile birlikte Genelkurmay Başkanı General Biage Na Ntan, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Mamadou Touré ve İçişleri Bakanı Botche Kande de gözaltına alındı.Silah sesleri duyuluyor Gine Bissau Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ulusal Seçim Komisyonu etrafında silah seslerinin duyulduğu ve askeri hareketlilik gözlemlendiği belirtildi. Hafta sonu seçim vardı Ülkede 23 Kasım'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri düzenlenmişti. Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, resmi sonuçlar açıklanmadan önce oyların yüzde 65'ini aldığını söylemiş, Embalo'nun en yakın rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğunu öne sürmüştü. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçların yarın açıklanması bekleniyordu.Gine Bissau hakkında

