https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gine-bissauda-darbe-silah-sesleri-duyuluyor--1101317315.html
Gine Bissau’da darbe: Silah sesleri duyuluyor
Gine Bissau’da darbe: Silah sesleri duyuluyor
Sputnik Türkiye
Batı Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, yerel Jeune Afrique dergisine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı sarayındaki ofisinde ‘asker darbe’... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T18:24+0300
2025-11-26T18:24+0300
2025-11-26T18:43+0300
dünya
gine
afrika
haberler
jeune afrique
son dakika
gine bissau
batı afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101317090_11:0:1414:789_1920x0_80_0_0_3833407cd3b88ce18f16cd9713c32247.png
Ordudan yapılan açıklamada ayrıca ülkede 23 Kasım’da düzenlenen genel seçimlere ilişkin ‘seçim sürecinin askıya alındığı’ bildirildi. Gine Bissau ordusu aynı zamanda ‘tüm sınırların kapatıldığını’ duyurdu. Jeune Afrique portalı, cumhurbaşkanının gözaltına alındığını bizzat kendilerine bildirdiğini yazdı.Habere göre, Embalo ile birlikte Genelkurmay Başkanı General Biage Na Ntan, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Mamadou Touré ve İçişleri Bakanı Botche Kande de gözaltına alındı.Silah sesleri duyuluyor Gine Bissau Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ulusal Seçim Komisyonu etrafında silah seslerinin duyulduğu ve askeri hareketlilik gözlemlendiği belirtildi. Hafta sonu seçim vardı Ülkede 23 Kasım'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri düzenlenmişti. Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, resmi sonuçlar açıklanmadan önce oyların yüzde 65'ini aldığını söylemiş, Embalo'nun en yakın rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğunu öne sürmüştü. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçların yarın açıklanması bekleniyordu.Gine Bissau hakkında
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/son-dakika-haberler-hong-kongda-gokdelen-faciasi-en-az-4-olu-1101306728.html
gine
gine bissau
batı afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101317090_186:0:1238:789_1920x0_80_0_0_2c498cd2fc49c442c4f147bad530afde.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gine, afrika, haberler, jeune afrique, son dakika, gine bissau, batı afrika
gine, afrika, haberler, jeune afrique, son dakika, gine bissau, batı afrika
Gine Bissau’da darbe: Silah sesleri duyuluyor
18:24 26.11.2025 (güncellendi: 18:43 26.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Batı Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, yerel Jeune Afrique dergisine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı sarayındaki ofisinde ‘asker darbe’ sonucu gözaltına alındığını söyledi. Ordudan da açıklama geldi.
Ordudan yapılan açıklamada ayrıca ülkede 23 Kasım’da düzenlenen genel seçimlere ilişkin ‘seçim sürecinin askıya alındığı’ bildirildi.
Gine Bissau ordusu aynı zamanda ‘tüm sınırların kapatıldığını’ duyurdu.
Jeune Afrique portalı, cumhurbaşkanının gözaltına alındığını bizzat kendilerine bildirdiğini yazdı.
Habere göre, Embalo ile birlikte Genelkurmay Başkanı General Biage Na Ntan, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Mamadou Touré ve İçişleri Bakanı Botche Kande de gözaltına alındı.
Gine Bissau Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ulusal Seçim Komisyonu etrafında silah seslerinin duyulduğu ve askeri hareketlilik gözlemlendiği belirtildi.
Ülkede 23 Kasım'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri düzenlenmişti.
Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, resmi sonuçlar açıklanmadan önce oyların yüzde 65'ini aldığını söylemiş, Embalo'nun en yakın rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğunu öne sürmüştü.
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçların yarın açıklanması bekleniyordu.
Batı Afrika’da yer alan ülke, Atlas Okyanusu kıyısında küçük bir ülke.
Ülke 1974’te Portekiz’den bağımsızlığını kazandı.
Nüfusu yaklaşık 2 milyon.
Resmi dil Portekizce, yaygın konuşulan diller arasında ise Kriol öne çıkıyor.