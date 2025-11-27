https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/gida-sahtekarlarina-operasyon-30-ton-tarihi-gecmis-ve-bozulmus-urunu-piyasaya-sureceklerdi-1101328902.html
Gıda sahtekarlarına operasyon: 30 ton tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünü piyasaya süreceklerdi
Son günlerde gıdaya bağlı zehirlenme vakaları artarken denetimler de hızlandı. İzmir'de yapılan denetimlerden sağlıksız koşullarda saklanan ve son kullanma tarihi geçmiş 30 ton gıda ürünü ele geçirildi. Bu ürünlerin etiketlerinin silinip yeniden piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildiğini açıkladı. Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerin göz açtırmadığını vurgulayan Yumaklı, "İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.Etiketleri silip yeniden basmaya çalıştıkları ortaya çıktıYumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, ürünlerin STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti. Söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildiğini açıkladı.
Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerin göz açtırmadığını vurgulayan Yumaklı, "İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.
Etiketleri silip yeniden basmaya çalıştıkları ortaya çıktı
Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, ürünlerin STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti. Söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.