Fransa’da iki mahkum demir parmaklıkları testereyle kesip çarşaflarla firar etti

Fransa’nın doğusundaki Dijon kentinde bulunan cezaevinden iki mahkumun ‘demir parmaklıkları testereyle keserek’ ve ‘çarşafları kullanarak’ kaçtığı bildirildi.

2025-11-27T19:37+0300

2025-11-27T19:37+0300

2025-11-27T19:43+0300

dünya

fransa

dijon

firar

mahkum

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg

Dijon Başsavcısı Olivier Caracotch, perşembe sabahı yaptığı açıklamada, firarın şafak sökmeden hemen önce gardiyanlar tarafından fark edildiğini söyledi.Savcılık, kaçan mahkumların 19 yaşında, Ekim 2024’ten bu yana uyuşturucu bağlantılı bir olayda ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklu bulunan bir kişi ile 32 yaşında, 2023’ten bu yana eşine yönelik ‘tehdit ve şiddet’suçundan hükümlü bir kişi olduğunu açıkladı.Cezaevi çalışanlarını temsil eden sendika yetkilisi Ahmed Saih, mahkumların “eski tip, elle kullanılan testere bıçakları” kullandığını belirtti. Yetkiliye göre personel uzun süredir cezaevinde kaçış riski bulunduğu konusunda uyarılar yapıyordu.Aşırı kapasite sorunu büyüyorDijon’daki cezaevi 1853 yılında inşa edildi ve 180 kişilik kapasiteye rağmen 311 mahkum barındırıyor. Fransa, Avrupa Konseyi’nin temmuz ayında yayımladığı rapora göre, Avrupa’nın en kötü üçüncü aşırı kalabalık cezaevi sistemine sahip ülke konumunda. Ekim ayı itibarıyla Fransa genelinde ortalama 100 yer için 135 mahkum düşüyor.10 gün içinde ikinci firarBu olay, Fransa’da sadece 10 gün önce Rennes kentindeki başka bir firarın ardından yaşandı. Hırsızlıktan hükümlü 37 yaşındaki bir mahkum, diğer mahkumlarla birlikte planetaryuma yapılan gezi sırasında kaçmıştı. Bu kişinin yakalanıp yakalanmadığı ise belirsiz.Bakanlığa eleştirilerÜç cezaevi müdürleri sendikası, Adalet Bakanı Gerald Darmanin’i, uyuşturucu baronları ve radikaller için inşa edilen yüksek güvenlikli cezaevlerine tüm kaynakları ayırmakla, “diğer cezaevlerinin büyük çoğunluğunu ihmal etmekle” eleştirdi.Saih, Dijon cezaevinde daha önce testere bıçakları bulunduğuna dair raporlar geldiğini, personelin “aylarca kaçış tehlikesine dikkat çektiğini” vurguladı. Ayrıca “kesilemeyen parmaklıklar” ve daha iyi donanım çağrısında bulundu.Adalet Bakanı Darmanin, geçen hafta Dijon cezaevinin 6 Fransız cezaevinde cep telefonlarını ortadan kaldırmaya yönelik 7.3 milyon dolarlık projeden pay alacağını duyurmuştu.

