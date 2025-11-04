https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/100-milyon-dolarlik-soygunun-ardindan-ortaya-cikti-louvre-muzesinin-guvenlik-sifresi-louvreymus-1100724815.html

100 milyon dolarlık soygunun ardından ortaya çıktı: Louvre Müzesinin güvenlik şifresi 'LOUVRE'ymuş

100 milyon dolarlık soygunun ardından ortaya çıktı: Louvre Müzesinin güvenlik şifresi 'LOUVRE'ymuş

Sputnik Türkiye

Fransa’nın simgesi Louvre Müzesi, 100 milyon dolarlık mücevher soygunuyla sarsıldı. Ancak skandal bununla sınırlı değil: Fransız siber güvenlik raporları... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T14:18+0300

2025-11-04T14:18+0300

2025-11-04T14:18+0300

dünya

paris

fransa

libération

louvre müzesi

mona lisa

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/12/1042121263_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_8635a5f79a5d4c5f375608de916b87e7.jpg

Paris’in kalbindeki Louvre Müzesi, son dönemde yalnızca sanatla değil, siber güvenlik skandalıyla da gündemde.Fransız gazetesi Libération, müzenin güvenlik sistemlerinde “inanılmaz bir zafiyet” olduğunu ortaya çıkardı:Video izleme sisteminin sunucu şifresi yalnızca “LOUVRE” idi.Skandal, geçtiğimiz ay Napolyon dönemine ait 100 milyon dolarlık mücevher soygunu sonrası yeniden gündeme geldi.🔐 Raporda şok detay: “LOUVRE” ve “THALES” şifreleri2014 yılında Fransız Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından yapılan denetim, müzenin zayıf şifre politikalarını gün yüzüne çıkardı. Rapor, yalnızca müze sistemlerinin değil, Fransız savunma devi Thales Group’un güvenlik yazılımına erişim şifresinin de “THALES” olduğunu ortaya koydu.ANSSI raporunda şu uyarı yer aldı: Eski sistemler, zayıf parolalarRapor, müzenin bilgisayar ağında Windows 2000 işletim sisteminin hâlâ kullanıldığını ve sistemlerin “teknolojik olarak eskimiş” olduğunu belirtti.Uzmanlar, karmaşık şifrelerin kullanılmaması halinde Louvre’un bir gün büyük bir güvenlik ihlali yaşayabileceğini vurguladı.ANSSI’nin 2017’deki ikinci denetimi de aynı soruna işaret etti:Ancak, şifrelerin gerçekten değiştirilip değiştirilmediği hâlâ bilinmiyor.100 milyon dolarlık mücevher soygunu18 Ekim 2025’te dört kişi, inşaat işçisi kılığında müzeye girdi ve Apollo Galerisi’nden Fransız Taç Mücevherlerini çaldı.Çalınan sekiz mücevherin toplam değeri yaklaşık 100 milyon dolar olarak hesaplandı.Paris polisi, bir hafta içinde dört şüpheliyi yakalasa da, çalınan eserlerin hiçbiri henüz bulunamadı. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, zanlıların “organize suç bağlantısı olmayan küçük çaplı hırsızlar” olduğunu açıkladı.⚠️ Fransa’da 'tarihi i̇hmalkarlık' tartışmasıDünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, Mona Lisa, Venüs de Milo ve Hammurabi Kanunları gibi insanlık tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapıyor.Ancak müzenin bir dönem “LOUVRE” şifresiyle korunmuş olması, kamuoyunda alay ve öfke karışımı tepkilere yol açtı. Fransız basını, olayı “tarihi bir güvenlik zaafı” olarak nitelendirdi.Uzmanlara göre bu skandal, yalnızca bir müze hatası değil; Fransa’nın kültürel mirasını dijital çağda koruyamamasının sembolü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/kim-kardashian-aya-inis-sahteydi-demisti-nasadan-yanit-geldi-1100721676.html

paris

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris, fransa, libération, louvre müzesi, mona lisa, yılsonu2025