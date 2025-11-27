https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fransada-gonullu-askerlik-macron-duyurdu-2026-yazinda-basliyor-1101353451.html

Fransa’da ‘gönüllü askerlik’: Macron duyurdu, 2026 yazında başlıyor

Fransa’da ‘gönüllü askerlik’: Macron duyurdu, 2026 yazında başlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede yeni bir ‘gönüllü askerlik hizmetinin’ 2026 yazından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. ‘Gönüllü askerlerin’ ücret alacağı yeni düzenlemede askerlik yaklaşık 10 ay sürecek.

Emmanuel Macron, Varces’teki 27. Dağ Piyade Tugayı’nda yaptığı konuşmada bu adımın, ‘küresel ölçekte artan tehditlere karşı Fransa’nın hazırlıklarını güçlendirmeyi hedeflediğini' söyledi.Macron, planın Almanya ve Danimarka gibi diğer Avrupa ülkelerinin uygulamalarından 'ilham aldığını' belirterek, “Fransa hareketsiz kalamaz” ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, yeni gönüllü programın 18-19 yaş aralığındaki gençlere açık olacağını, yaklaşık 10 ay süreceğini ve katılımcıların ücret alacağını söyledi. Programın maliyetinin 2 milyar euro olacağı kaydedildi.3 bin kişiyle başlayıp 50 bine çıkacakMacron, programın ilk etapta 2026 yılında 3 bin gençle başlayacağını, bu sayının 2030’da 10 bine, uzun vadede ise yani 2036’da 50 bine ulaşmasını hedeflediğini açıkladı. ‘Gerçek Avrupa ordusu’ sözleriMacron, Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıl dönümü olan 2018 yılında da ‘kendini Rusya’ya hatta ABD’ye karşı koruyacak’ bir ordu gerektiğini ve söylemiş ve Avrupalıların ‘gerçek bir Avrupa ordusu’ olmadan korunamayacağı iddiasında bulunmuştu.

