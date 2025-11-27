Erzurum'da 'sülfür gazı' paniği: Bölgedeki bir okul ve tüm termal tesisler kapatıldı
15:37 27.11.2025 (güncellendi: 15:50 27.11.2025)
Erzurum'da Atatürk İlkokulu'nun asansör boşluğunda sülfür gazı tespit edildi. Okul boşaltılırken, bölgedeki tüm termal tesisler de kapatıldı.
Erzurum Aziziye'de bir ilkokulun asansör boşluğundan gelen kötü kokunun nedeni 'sülfür' gazı çıktı. Okul boşaltılırken çevredeki termal tesislerde de benzer gazların tespit edilmesi üzerine durumun 'ortak sorun' olduğuna karar verildi ve tüm termal tesisler kapatıldı. Valilik genel kanaatin hafif şiddetteki sismik hareketlerin bu sızıntılara neden olabileceği yönünde olduğunun altını çizdi.
Sülfür gazı olduğu ortaya çıkınca okul boşaltıldı
İlçedeki Atatürk İlkokulu'nda asansör bakımı için gelen işçiler asansör boşluğu zemininde koku hissetti. Önce doğalgaz sızıntısı sanıldı ama yapılan incelemelerde kokunun sülfür gazı (kükürt) kaynaklı olduğu tespit edildi.
AFAD ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesinin jeoloji, jeofizik, kimya ve inşaat mühendisliğinden gelen bilim heyetinin okulda incelemede bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tespit edilen sülfür gazının termal kaynaklı olduğu değerlendirilmiştir. 26 Kasım'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, Ilıca Termal Tesisleri'nde incelemelerde bulunmuş ve numuneler almıştır. Tesisten alınan numunelerde de sülfür gazı ve insan sağlığına olumsuz etki edebilecek diğer birtakım gazların oranlarının normal değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte aynı gün AFAD ekipleri Atatürk İlkokulu'nda üst kattan başlamak suretiyle tüm binada tekrar ölçümler yapmıştır. Bu ölçümlerde eksi 1 olarak ifade edilen bodrum kata kadar gaz sızıntısı olmadığı ancak bodrum katta sızıntının devam ettiği tespit edilmiştir. Personel ve öğrencilerin sağlık durumları tekrar sorgulanmış ve herhangi bir sağlık şikayeti olmadığı anlaşılmıştır."
Termal otellerde kapatıldı
Bölgede bulunan termal otel ile aquaparkta yapılan ölçümlerde de benzer gazların tespit edildiği ortaya çıkınca bilim ve sağlık heyeti tarafından durumun 'ortak sorun' olduğu değerlendirdi. Kurulan komisyondan ise konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Komisyonda yer alan bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında meydana gelen gaz sızıntılarının kaynağı henüz kesin olarak tespit edilememekle birlikte genel kanaat, hafif şiddetteki sismik hareketlerin bu sızıntılara yol açabileceği yönündedir. Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda insan sağlığını tehdit ihtimaline karşı Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk İlkokulu'nda tedbir amaçlı eğitime ara verilmiştir. Sorun giderilinceye kadar öğrencilerin ilçede bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenimlerini sürdürmelerine karar verilmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aziziye bölgesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştur."
Sülfür gazı nedir?
Hidrojen sülfür özellikle yer altı organik madenlerinde, doğalgaz kaynaklarında, sondaj sahalarında, kaplıcalarda ve kanalizasyonlarda bulunan zehirli bir gazdır. Az miktarda hidrojen sülfüre maruz kalmak dahi gözlerde ve solunum sisteminde tahriş, nefes tıkanıklığı, baygınlık, gözlerde iltihap, kızarma, ağrı, yaşarma, ışık korkusu, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik, uykusuzluk, sindirim sistemi bozukluklarına neden olur.