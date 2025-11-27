https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/erzurumda-sulfur-gazi-panigi-bolgedeki-okul-ve-tum-termal-tesisler-kapatildi-1101355604.html

Erzurum'da 'sülfür gazı' paniği: Bölgedeki bir okul ve tüm termal tesisler kapatıldı

Erzurum'da Atatürk İlkokulu'nun asansör boşluğunda sülfür gazı tespit edildi. Okul boşaltılırken, bölgedeki tüm termal tesisler de kapatıldı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T15:37+0300

2025-11-27T15:37+0300

2025-11-27T15:50+0300

Erzurum Aziziye'de bir ilkokulun asansör boşluğundan gelen kötü kokunun nedeni 'sülfür' gazı çıktı. Okul boşaltılırken çevredeki termal tesislerde de benzer gazların tespit edilmesi üzerine durumun 'ortak sorun' olduğuna karar verildi ve tüm termal tesisler kapatıldı. Valilik genel kanaatin hafif şiddetteki sismik hareketlerin bu sızıntılara neden olabileceği yönünde olduğunun altını çizdi. Sülfür gazı olduğu ortaya çıkınca okul boşaltıldıİlçedeki Atatürk İlkokulu'nda asansör bakımı için gelen işçiler asansör boşluğu zemininde koku hissetti. Önce doğalgaz sızıntısı sanıldı ama yapılan incelemelerde kokunun sülfür gazı (kükürt) kaynaklı olduğu tespit edildi. AFAD ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesinin jeoloji, jeofizik, kimya ve inşaat mühendisliğinden gelen bilim heyetinin okulda incelemede bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Termal otellerde kapatıldıBölgede bulunan termal otel ile aquaparkta yapılan ölçümlerde de benzer gazların tespit edildiği ortaya çıkınca bilim ve sağlık heyeti tarafından durumun 'ortak sorun' olduğu değerlendirdi. Kurulan komisyondan ise konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: Sülfür gazı nedir?Hidrojen sülfür özellikle yer altı organik madenlerinde, doğalgaz kaynaklarında, sondaj sahalarında, kaplıcalarda ve kanalizasyonlarda bulunan zehirli bir gazdır. Az miktarda hidrojen sülfüre maruz kalmak dahi gözlerde ve solunum sisteminde tahriş, nefes tıkanıklığı, baygınlık, gözlerde iltihap, kızarma, ağrı, yaşarma, ışık korkusu, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik, uykusuzluk, sindirim sistemi bozukluklarına neden olur.

