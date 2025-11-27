https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/50-bin-mahkuma-tahliye-yolu-11-yargi-paketi-bugun-meclise-sunulacak-1101330764.html
11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunulacak: 50 bin mahkuma tahliye yolu göründü, kimleri kapsayacak?
11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunulacak: 50 bin mahkuma tahliye yolu göründü, kimleri kapsayacak?
Kovid düzenlemesinin de yer alacağı 11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunulacak. Kovid düzenlemesinden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T10:12+0300
2025-11-27T10:12+0300
2025-11-27T10:43+0300
11. Yargı Paketi, Kovid dönemindeki infaz hükümlerinin yarattığı eşitsizliğin yeniden düzenlenmesi ve giderilmesi için Meclis’e geliyor.Paket, özellikle 31 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi dönemi imkânlarından yararlanamayan kişilerin durumunu yeniden ele alacak.Pandemi dönemindeki uygulama nasıldı?Kovid-19 koşulları nedeniyle Temmuz 2023’te yürürlüğe giren geçici düzenleme, açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler için iki temel kolaylık sağlamıştı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre cezasının bitimine beş yıl veya daha az kalanlara talep aranmadan denetimli serbestlik uygulanmış; açık cezaevine ayrılmasına üç yıl veya daha az kalanlara ise üç yıl erken denetimli serbestlik tanınmıştı. Böylece binlerce hükümlü cezaevine hiç dönmeden tahliye edildi. Terör ve örgütlü suçlar ise kapsam dışında bırakıldı.Uygulamada eşitsizlik doğduDüzenlemeden yalnızca 31 Temmuz 2023’ten önce işlediği suç nedeniyle cezaevine girenlerin yararlanması, “aynı suçu işleyenler arasında farklı sonuçlar ortaya çıktı” eleştirilerine neden oldu. Aynı tarihte suç işleyen ancak hükmü geç kesinleştiği için cezaevine girmeyenler kapsam dışı kaldı. Denetimli serbestlik süresinin yeniden bir yıla düşürülmesi ise tepkileri daha da artırdı.Eşitliksizlik giderilmeye çalışıldı11. Yargı Paketi’nin geçen hafta Meclis’e sunulması bekleniyordu; ancak MHP ile AK Parti arasında yürütülen temaslar sonrası teklif ertelendi. MHP’nin, infaz eşitsizliğinin giderilmesine dönük düzenlemenin pakete eklenmesi yönünde talepte bulunduğu öğrenildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler pandemi dönemindeki düzenleme sonrası ortaya çıkan eşitsizliğin farkında olduklarını ve Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek düzenlemenin pakete eklenmesine işaret etti.Cezaevleri doluİnfaz düzenlemesinin yeniden gündeme gelmesinde cezaevlerindeki yoğunluk da belirleyici oldu. Adalet Bakanlığı’nın 3 Kasım 2025 tarihli güncel verilerine göre cezaevlerinde 428 bin 267 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Kapasitenin 302 bin 886 olduğu dikkate alındığında cezaevleri yaklaşık 125 bin kişilik bir yük altında. Bu tablo, infaz düzenlemesine duyulan ihtiyacı teknik açıdan da güçlendirdi.50 bin kişiye tahliye yolu göründüYapılan etki analizi çalışmalarının ardından AK Parti Grubu, 11. Yargı Paketi içerisine infaz düzenlemesini ekleme kararı aldı. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı paketin bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis’e sunulması bekleniyor. Düzenlemenin mevcut çerçevede yasalaşması hâlinde ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestliğe geçerek tahliye edilmesi bekleniyor. Bu sayının düzenlemenin kapsamına bağlı olarak ilerleyen dönemde artabileceği değerlendiriliyor.
2025
11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunulacak: 50 bin mahkuma tahliye yolu göründü, kimleri kapsayacak?
10:12 27.11.2025 (güncellendi: 10:43 27.11.2025)
Kovid düzenlemesinin de yer alacağı 11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunulacak. Kovid düzenlemesinden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor.
