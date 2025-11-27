https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/erzurumda-64u-hukumlu-100-aranan-supheli-yakalandi-1101322562.html
Erzurum'da 64'ü hükümlü 100 aranan şüpheli yakalandı
Erzurum'da 64'ü hükümlü 100 aranan şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 100 aranan şüpheli Erzurum'da yakalandı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T00:12+0300
2025-11-27T00:12+0300
2025-11-27T01:13+0300
türki̇ye
erzurum
hapis cezası
hapis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-25 Kasım'da hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, ifadeye yönelik aranan 36.5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 54, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 20 yıl üzeri süreli hapis cezasıyla aranan 1 kişi olmak üzere toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bingolde-gida-zehirlenmesi-120-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1101320801.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65e8a0aca08bf5631988b406aa435443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, hapis cezası, hapis
erzurum, hapis cezası, hapis
Erzurum'da 64'ü hükümlü 100 aranan şüpheli yakalandı
00:12 27.11.2025 (güncellendi: 01:13 27.11.2025)
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 100 aranan şüpheli Erzurum'da yakalandı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-25 Kasım'da hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ifadeye yönelik aranan 36.5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 54, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 20 yıl üzeri süreli hapis cezasıyla aranan 1 kişi olmak üzere toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.