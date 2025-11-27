Türkiye
Erzurum'da 64'ü hükümlü 100 aranan şüpheli yakalandı
Erzurum'da 64'ü hükümlü 100 aranan şüpheli yakalandı
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 100 aranan şüpheli Erzurum'da yakalandı. 27.11.2025
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-25 Kasım'da hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, ifadeye yönelik aranan 36.5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 54, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 20 yıl üzeri süreli hapis cezasıyla aranan 1 kişi olmak üzere toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.
00:12 27.11.2025 (güncellendi: 01:13 27.11.2025)
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 100 aranan şüpheli Erzurum'da yakalandı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-25 Kasım'da hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ifadeye yönelik aranan 36.5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 54, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 20 yıl üzeri süreli hapis cezasıyla aranan 1 kişi olmak üzere toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.
