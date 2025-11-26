https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bingolde-gida-zehirlenmesi-120-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1101320801.html
Bingöl'de gıda zehirlenmesi: 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde iki okulda dağıtılan yemekten sonra 120 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda öğle yemeği sonrası mide bulantısı yaşayan 120 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı devlet hastanelerine götürüldü.Valilik öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiğini, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi. İlçe Tarım ve Sağlık müdürlükleri, okul yemekhanesinde inceleme yaparak numuneleri laboratuvara gönderdi.
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda öğle yemeği sonrası mide bulantısı yaşayan 120 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı devlet hastanelerine götürüldü.
Valilik öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiğini, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi. İlçe Tarım ve Sağlık müdürlükleri, okul yemekhanesinde inceleme yaparak numuneleri laboratuvara gönderdi.