https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bingolde-gida-zehirlenmesi-120-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1101320801.html

Bingöl'de gıda zehirlenmesi: 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de gıda zehirlenmesi: 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde iki okulda dağıtılan yemekten sonra 120 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T22:59+0300

2025-11-26T22:59+0300

2025-11-26T22:59+0300

türki̇ye

bingöl

bingöl valiliği

hastalık

hastalık belirtileri

bulaşıcı hastalık

kronik hastalık

gıda

gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda öğle yemeği sonrası mide bulantısı yaşayan 120 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı devlet hastanelerine götürüldü.Valilik öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiğini, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi. İlçe Tarım ve Sağlık müdürlükleri, okul yemekhanesinde inceleme yaparak numuneleri laboratuvara gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/disaridan-yemek-siparisleri-zehirlenme-korkusuyla-bicak-gibi-kesildi-esnaf-ve-kuryeler-isyan-etti-1101301557.html

türki̇ye

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bingöl, bingöl valiliği, hastalık, hastalık belirtileri, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, gıda, gıda zehirlenmesi