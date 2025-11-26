Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bingolde-gida-zehirlenmesi-120-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1101320801.html
Bingöl'de gıda zehirlenmesi: 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de gıda zehirlenmesi: 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde iki okulda dağıtılan yemekten sonra 120 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T22:59+0300
2025-11-26T22:59+0300
türki̇ye
bingöl
bingöl valiliği
hastalık
hastalık belirtileri
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
gıda
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda öğle yemeği sonrası mide bulantısı yaşayan 120 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı devlet hastanelerine götürüldü.Valilik öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiğini, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi. İlçe Tarım ve Sağlık müdürlükleri, okul yemekhanesinde inceleme yaparak numuneleri laboratuvara gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/disaridan-yemek-siparisleri-zehirlenme-korkusuyla-bicak-gibi-kesildi-esnaf-ve-kuryeler-isyan-etti-1101301557.html
türki̇ye
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bingöl, bingöl valiliği, hastalık, hastalık belirtileri, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, gıda, gıda zehirlenmesi
bingöl, bingöl valiliği, hastalık, hastalık belirtileri, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, gıda, gıda zehirlenmesi

Bingöl'de gıda zehirlenmesi: 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı

22:59 26.11.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© AA
Abone ol
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde iki okulda dağıtılan yemekten sonra 120 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda öğle yemeği sonrası mide bulantısı yaşayan 120 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı devlet hastanelerine götürüldü.
Valilik öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiğini, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi. İlçe Tarım ve Sağlık müdürlükleri, okul yemekhanesinde inceleme yaparak numuneleri laboratuvara gönderdi.
yemek siparişi götüren kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
YAŞAM
Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti
11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала