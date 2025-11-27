Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1101323407.html
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 03.08'de Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 27.11.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde ve 8.73 kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.
AFAD, saat 03.08’de Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde ve 8.73 kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.
