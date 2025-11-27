https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1101323407.html
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 03.08’de Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T03:38+0300
2025-11-27T03:38+0300
2025-11-27T03:38+0300
son depremler
ege denizi
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde ve 8.73 kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/afad-akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1101288655.html
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ege denizi, afad, deprem
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 03.08’de Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde ve 8.73 kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.