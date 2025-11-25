https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/afad-akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1101288655.html

AFAD: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 22.21'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 25.11.2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.1 büyülüğünde ve 6.6.kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi an itibarıyla söz konusu değil.

