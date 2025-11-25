https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/afad-akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1101288655.html
AFAD: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 22.21'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.1 büyülüğünde ve 6.6.kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi an itibarıyla söz konusu değil.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.1 büyülüğünde ve 6.6.kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Depremle ilgili olumsuz bir bilgi an itibarıyla söz konusu değil.