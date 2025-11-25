Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 22.21'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 25.11.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.1 büyülüğünde ve 6.6.kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi an itibarıyla söz konusu değil.
22:47 25.11.2025
AFAD, saat 22.21'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.1 büyülüğünde ve 6.6.kilometre derinlikte bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Depremle ilgili olumsuz bir bilgi an itibarıyla söz konusu değil.
