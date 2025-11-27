https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/depresyon-ve-kaygi-bozuklugunun-gizli-nedeni-enerji-sinyalindeki-eksiklik-1101352465.html

Depresyon ve kaygı bozukluğunun gizli nedeni: Enerji sinyalindeki eksiklik

Depresyon ve kaygı bozukluğunun gizli nedeni: Enerji sinyalindeki eksiklik

Yapılan araştırmalara göre depresyon ve kaygı bozukluğunun sebebi bulundu. Farelerde beynin belirli bölgelerindeki ATP isimli enerji sinyallerindeki azalmanın, depresyon ve kaygı bozukluğuna sebep olduğu anlaşıldı.

Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, depresyon ve kaygı bozukluğuna neden olan şaşırtıcı bir mekanizma keşfetti. Tian-Ming Gao liderliğindeki ekip, beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan ATP enerji sinyalindeki bozukluğun bu psikolojik rahatsızlıkların temel nedeni olabileceğini ortaya çıkardı.Araştırmada, uzun süreli strese maruz kalan erkek farelerin hippokampus bölgesinde ATP seviyelerinin düştüğü gözlemlendi. Bu farelerde aynı zamanda ATP salınımından sorumlu "konneksin 43" proteininin de daha az üretildiği tespit edildi.Enerji sinyali geri getirilince davranışlar düzeldiBilim insanları, konneksin 43 proteinini genetik olarak azalttıklarında, stres altında olmayan farelerde bile depresyon ve kaygı benzeri davranışların ortaya çıktığını gözlemledi. ATP seviyeleri düşen farelerin psikolojik sorunlar geliştirdiği belirlendi.Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise, stresli farelerin hippokampus bölgesinde konneksin 43 seviyeleri restore edildiğinde ATP seviyelerinin normale döndüğü ve hayvanların davranışlarında belirgin iyileşmeler görüldü.Ortak tedavide yeni umutProfesör Gao, "Bu, hippokampusteki ATP salınımındaki yetersizliğin hem depresyon hem de kaygı benzeri davranışları yönlendirdiğine dair ilk doğrudan kanıttır" açıklamasını yaptı. Bu keşfin, sıklıkla birlikte görülen ve tedavisi zor olan bu iki rahatsızlık için ortak bir tedavi yöntemi geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.Araştırma ekibi, önümüzdeki çalışmalarda hem erkek hem de dişi fareleri inceleyerek bu mekanizmaların cinsiyetler arasında benzer şekilde işleyip işlemediğini belirlemeyi planlıyor.

