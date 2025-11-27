https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/cinde-tren-kazasi-11-ray-bakim-iscisi-hayatini-kaybetti-1101343234.html

Çin'de tren kazası: 11 ray bakım işçisi hayatını kaybetti

Çin'de tren kazası: 11 ray bakım işçisi hayatını kaybetti

Çin'in güneybatısında bir trenin raylarda bakım yapan işçilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çin'in Yunnan eyaletinin başkenti Kunming'deki Luoyangzhen İstasyonu'nda erken saatlerde meydana gelen tren kazasında 11 ray bakım işçisi hayatını kaybetti. Devlete ait Xinhua ajansının haberine göre, kazada 2 kişi de yaralandı.Söz konusu trenin, deprem ekipmanı testi yaptığı sırada, kıvrımlı bir hat bölümünde raylarda bakım çalışması yapan işçilere çarptığı belirtildi. Kaza sonrası demiryolu yetkililerinin acil durum planını devreye soktuğu ve kurtarma çalışmalarını başlattığı ifade edildi.Kazanın nedeni hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.Çin'in tren kazası geçmişiDünyanın en büyük demiryolu ağlarından birine sahip olan Çin, son yıllarda birkaç ölümlü tren kazası yaşadı. Ancak ölümlü kazaların son yıllarda önemli ölçüde azaldığı ifade ediliyor.Ülkenin en çok can kaybının yaşandığı tren felaketi 2011'de meydana gelmiş, Wenzhou'da hızlı bir trenin duran bir lokomotife çarpması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

