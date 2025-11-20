https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/diyarbakirda-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-1101160477.html
Diyarbakır'da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır Bağlar'da biri tır, üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yol üzerindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 BD 454 plakalı tır ile 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç ve 21 TT 762 plakalı taksinin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Hastanede kurtarılamadılarKazada 2 kişinin olay yerinde öldüğü, ikisi ağır 3 kişinin de yaralandığı anlaşıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir tırın kavşakta taksi ve hafif ticari araca çarptığı görülüyor.
