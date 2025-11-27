Ceyhun Bozkurt: Görüşmeyi MİT kaydetti, notlar tutanağa girmeli

Meclis’te oluşturulan komisyondan AK Parti, MHP ve DEM Parti’den birer milletvekili olmak üzere üç kişilik bir heyet, İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcala’ı dinlediler, sorular sordular yanıtlar aldılar. Merak edilen birçok şey var. Tutanak açıklanacak mı açıklanmayacak mı? MİT, görüşmeyi kayıt altına alıyor ve tutanak haline getiriyor. Ben bu tutanağın Meclis’e girmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Merak edilen noktalardan bir tanesi de SDG’ye mesaj verip vermediği. Bahçeli yaklaşık 1-2 ay önce şöyle bir mesaj vermişti: ‘Gerekirse DEM heyeti yeni bir ziyaret yapsın, Öcalan’dan silah bırakma kararın SDG’yi de kapsadığını söyleyen bir mesaj alsın’ demişti. Bu görüşmede gerçekleşmedi. Ancak anladığım kadarıyla SDG’nin Suriye ordusuna entegre olması konusunda bir mesaj var. 10 Mart’ta yapılan mutabakata rağmen SDG işi ağırdan alıyor. Öcalan SDG’ye ciddi bir mesaj göndermiş olabilir diye düşünüyorum.