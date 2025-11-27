https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/calikusu-feridenin-aci-gunu-unlu-yildiz-duyurdu-1101325607.html
Çalıkuşu Feride'nin acı günü: Ünlü yıldız duyurdu
Ünlü oyuncu Aydan Şener, dün akşam yaptığı açıklamalarda bir süredir hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan Çalıkuşu ve Küçük Ağa dizileriyle gönüllerde taht kuran 62 yaşındaki usta oyuncu Aydan Şener babasının kaybını şu sözlerle duyurdu:
"Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam. Güle güle. Mekanın cennet olsun"
Aydan Şener dün akşamki açıklamasında "Cenazemiz yarın Zincirlikuyu'dan öğle namazına müteakip kaldırılacaktır" dedi.