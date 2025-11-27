https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/calikusu-feridenin-aci-gunu-unlu-yildiz-duyurdu-1101325607.html

Çalıkuşu Feride'nin acı günü: Ünlü yıldız duyurdu

1980'li yıllarda Çalıkuşu ve Küçük Ağa dizileriyle ünlü olan Aydan Şener dün akşam acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şener, hastanede tedavi gören... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Aydan Şener, dün akşam yaptığı açıklamalarda bir süredir hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan Çalıkuşu ve Küçük Ağa dizileriyle gönüllerde taht kuran 62 yaşındaki usta oyuncu Aydan Şener babasının kaybını şu sözlerle duyurdu:Aydan Şener dün akşamki açıklamasında "Cenazemiz yarın Zincirlikuyu'dan öğle namazına müteakip kaldırılacaktır" dedi.

