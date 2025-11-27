Türkiye
Çalıkuşu Feride'nin acı günü: Ünlü yıldız duyurdu
Çalıkuşu Feride'nin acı günü: Ünlü yıldız duyurdu
1980'li yıllarda Çalıkuşu ve Küçük Ağa dizileriyle ünlü olan Aydan Şener dün akşam acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şener, hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Aydan Şener, dün akşam yaptığı açıklamalarda bir süredir hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan Çalıkuşu ve Küçük Ağa dizileriyle gönüllerde taht kuran 62 yaşındaki usta oyuncu Aydan Şener babasının kaybını şu sözlerle duyurdu:Aydan Şener dün akşamki açıklamasında "Cenazemiz yarın Zincirlikuyu'dan öğle namazına müteakip kaldırılacaktır" dedi.
Çalıkuşu Feride'nin acı günü: Ünlü yıldız duyurdu

1980'li yıllarda Çalıkuşu ve Küçük Ağa dizileriyle ünlü olan Aydan Şener dün akşam acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şener, hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Aydan Şener, dün akşam yaptığı açıklamalarda bir süredir hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan Çalıkuşu ve Küçük Ağa dizileriyle gönüllerde taht kuran 62 yaşındaki usta oyuncu Aydan Şener babasının kaybını şu sözlerle duyurdu:
"Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam. Güle güle. Mekanın cennet olsun"
Aydan Şener dün akşamki açıklamasında "Cenazemiz yarın Zincirlikuyu'dan öğle namazına müteakip kaldırılacaktır" dedi.
