Binayı yıktılar, yanındaki bina duvarsız kaldı: Müteahhit duvar örmemiş
İstanbul'da bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılında yandaki binanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı. Apartman sakinleri ise isyan etti. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yanındaki 38 yıllık binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Apartman sakinleri müteahhiti suçlarken, evlerin oturma odası, mutfak ve banyosu açıkta kaldı. 38 yıl önce duvar örmemişlerŞirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı. Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı.Bizim müteahhit suçluBina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.
İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yanındaki 38 yıllık binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Apartman sakinleri müteahhiti suçlarken, evlerin oturma odası, mutfak ve banyosu açıkta kaldı.
38 yıl önce duvar örmemişler
Şirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı. Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.
İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı.
Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.
Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.