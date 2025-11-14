https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/prof-dr-ercandan-korkutan-aciklama-istanbulda-iki-ilceye-dikkat-cekti-bu-deprem-mutlaka-olacak-dedi-1101005039.html

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: İstanbul'da iki ilçeye dikkat çekti, 'bu deprem mutlaka olacak' dedi

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: İstanbul'da iki ilçeye dikkat çekti, 'bu deprem mutlaka olacak' dedi

Sputnik Türkiye

'Bu bölgelerden ev almayın' açıklamalarının ardından yeni açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da depremin merkezi olarak iki ilçeyi... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T13:47+0300

2025-11-14T13:47+0300

2025-11-14T13:47+0300

türki̇ye

ahmet ercan

i̇stanbul

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

küçükçekmece

silivri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden 'bu bölgelerden ev almayın' şeklindeki açıklamalarının ardından bugün katıldığı bir programda da İstanbul'da deprem merkezi olarak iki ilçeyi gösterdi. Prof. Dr. Ercan, "Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz. İki deprem olacağı için de her birinin büyüklükleri eskiden iddia edilen “çok büyük tek deprem” senaryosuna göre küçülmüş durumda. Bu deprem mutlaka olacak, üstelik iki tane olacak. Fakat olması için çok erken." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ercan, "İstanbul’un içinden diri bir fay hattı geçmiyor. İstanbul’un içinde büyük bir deprem olmayacak" derken Küçükçekmece ve Silivri'ye dikkat çekti. Ercan, deprem için en erken 2065'i işaret etti. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak söz konusu açıklaması hakkında detayları paylaşan Prof. Dr. Ercan şunları dile getirdi: Çok korkuttunuz demek çağ dışı yaklaşımdır"Jeofizik mühendislerinin temel amacı, tıpkı koruyucu hekimler gibi, halkı önceden uyararak göçük altında kalmasını engellemek ve can güvenliğini sağlamaktır. Dolayısıyla bizim yaptığımız uyarıları “çok korkuttunuz” şeklinde yorumlamak çağ dışı bir yaklaşımdır. Elbette jeofizik mühendisleri ve deprem bilimciler bu tür açıklamalar yapacaktır. “Korkuttunuz” denilerek sorun çözülemez. İnsanların çaresiz kalmaması için bilgilendirme şarttır.İstanbul'un içinde büyük bir deprem olmayacakİstanbul’un içinden diri bir fay hattı geçmiyor. İstanbul’un içinde büyük bir deprem olmayacak. Deprem, İstanbul’un dışında, Kuzey Marmara’da, yani Marmara kıyılarının yaklaşık 25 km güneyinde, doğu–batı doğrultusunda gerçekleşecek.Burada beklediğimiz iki ayrı deprem var. Birinci deprem, Küçükçekmece’nin 25 km güneyinde, 7–10 km derinlikte. Büyüklük beklentisi ise 6.4 – 6.8İkinci deprem bölgesi ise Silivri. 23 Nisan 2025’te 6.2 büyüklüğünde bir “sınırlayıcı deprem” olmuştu. Beklediğimiz ikinci deprem tam o bölgede olacak. O hattın potansiyeli eskiden 7.0 – 7.2 idi. Ancak 6.2’lik deprem sonrası bir miktar gerilim boşaldığı için şimdi beklenen büyüklük 6.9 – 7.1 aralığına gerilemiştir.Yani Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz. İki deprem olacağı için de her birinin büyüklükleri eskiden iddia edilen “çok büyük tek deprem” senaryosuna göre küçülmüş durumda. Bu deprem mutlaka olacak, üstelik iki tane olacak. Fakat olması için çok erken.En erken 2065 vurgusu yaptıBenim uzmanlık alanımda, yani jeofizikte, kestirim bilimi vardır. Bu konuda Türkiye’de MIT’de post doktora yapmış tek kişiyim. Uzun erimli kestirimlere göre beklediğim zaman aralığı en erken 2065 – 2075. Bunu 1999’dan beri söylüyorum. Zaman da zaten benim söylediklerimi doğruladı. Çünkü 26 yıldır “her an olabilir” diyenlerin dediği olmadı. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken çok net. Sağlam zeminde, sağlam yapılaşma. İstanbul’da kentsel dönüşümü gecikmeden tamamlamak.Deprem yıkımlarının yüzde 65'i zeminden kaynaklanıyorDeprem yıkımlarının yaklaşık yüzde 65’i zeminden kaynaklanan sorunlardan doğar. Eğer kötü bir zemine yapılaşma yapılmışsa, o yapının deprem sırasında başına neler gelebileceğini tahmin etmek bile zor olur. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren, Türk halkı tepeleri bırakıp verimli tarım alanlarına yönelmiştir. Oysa verimli, sulak, gevşek tarım alanları deprem açısından son derece risklidir.Benim sosyal medya hesabımda “şuralardan ev tutmayın veya satın almayın” derken anlatmak istediğim şey şudur. Eğer ev tutmak ya da satın almak istiyorsanız mutlaka bir “yer–yapı güvenlik belgesi” alın. Bu belge olumlu çıkarsa ev alın veya kiralayın; olumsuz çıkarsa kesinlikle almayın.Ev almayın diyerek tek tek sıralamıştıProf. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı 'uyarıyorum' başlıklı açıklamada şunları dile getirmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-dahil-ilce-ilce-isim-vererek-ev-almayin-dedi--1100954928.html

türki̇ye

i̇stanbul

küçükçekmece

silivri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet ercan, i̇stanbul, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, küçükçekmece, silivri