Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bakan-uraloglu-yeni-bir-istanbul---ankara-otoyolu-yapacagiz-1101322407.html
Bakan Uraloğlu: Yeni bir İstanbul - Ankara otoyolu yapacağız
Bakan Uraloğlu: Yeni bir İstanbul - Ankara otoyolu yapacağız
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Ankara arasında yeni bir otoyol yapılacağını açıkladı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T00:00+0300
2025-11-27T00:00+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
i̇stanbul
ankara
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095836273_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f86078b204c12b23f760f2feddee759f.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtladı.Bakan Uraloğlu, ''Yeni bir İstanbul-Ankara otoyolu yapacağız. Ankara'da da havalimanına giden bir metro yapacağız. Bolu'daki trafik günde 50 bin civarında. 10 yılda bu rakam 80 binlere gelecek. 120 kilometre hız bu yollarda yetmiyor. Kuzey Marmara otoyolunun bittiği yerden sonra bir anda şehir içi trafiğine girmiş gibi hissediyorsunuz. 10 yıl sonra Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir yol lazım'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bakan-bayraktar-diyarbakirin-petrol-sehrine-donusecegi-bir-surece-dogru-gidiyoruz-1101320445.html
türki̇ye
i̇stanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095836273_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5f263a8d293130c4983398e9c859a3f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul, ankara, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul, ankara, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

Bakan Uraloğlu: Yeni bir İstanbul - Ankara otoyolu yapacağız

00:00 27.11.2025
© AA Abdulkadir Uraloğlu
 Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AA
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Ankara arasında yeni bir otoyol yapılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtladı.
Bakan Uraloğlu, ''Yeni bir İstanbul-Ankara otoyolu yapacağız. Ankara'da da havalimanına giden bir metro yapacağız. Bolu'daki trafik günde 50 bin civarında. 10 yılda bu rakam 80 binlere gelecek. 120 kilometre hız bu yollarda yetmiyor. Kuzey Marmara otoyolunun bittiği yerden sonra bir anda şehir içi trafiğine girmiş gibi hissediyorsunuz. 10 yıl sonra Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir yol lazım'' dedi.
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
TÜRKİYE
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'ın petrol şehrine dönüşeceği bir sürece doğru gidiyoruz
Dün, 22:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала