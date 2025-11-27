https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bakan-uraloglu-yeni-bir-istanbul---ankara-otoyolu-yapacagiz-1101322407.html
Bakan Uraloğlu: Yeni bir İstanbul - Ankara otoyolu yapacağız
Bakan Uraloğlu: Yeni bir İstanbul - Ankara otoyolu yapacağız
27.11.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtladı.Bakan Uraloğlu, ''Yeni bir İstanbul-Ankara otoyolu yapacağız. Ankara'da da havalimanına giden bir metro yapacağız. Bolu'daki trafik günde 50 bin civarında. 10 yılda bu rakam 80 binlere gelecek. 120 kilometre hız bu yollarda yetmiyor. Kuzey Marmara otoyolunun bittiği yerden sonra bir anda şehir içi trafiğine girmiş gibi hissediyorsunuz. 10 yıl sonra Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir yol lazım'' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtladı.
Bakan Uraloğlu, ''Yeni bir İstanbul-Ankara otoyolu yapacağız. Ankara'da da havalimanına giden bir metro yapacağız. Bolu'daki trafik günde 50 bin civarında. 10 yılda bu rakam 80 binlere gelecek. 120 kilometre hız bu yollarda yetmiyor. Kuzey Marmara otoyolunun bittiği yerden sonra bir anda şehir içi trafiğine girmiş gibi hissediyorsunuz. 10 yıl sonra Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir yol lazım'' dedi.