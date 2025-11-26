https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bakan-bayraktar-diyarbakirin-petrol-sehrine-donusecegi-bir-surece-dogru-gidiyoruz-1101320445.html
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'ın petrol şehrine dönüşeceği bir sürece doğru gidiyoruz
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'ın petrol şehrine dönüşeceği bir sürece doğru gidiyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji ve madencilik... 26.11.2025
İstanbul Sanayi Odası Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin ardından 2023’ten bu bu yana ev ve sanayide yerli gazın kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, “Bugün yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den geliyor. Seneye bu sayı iki katına çıkacak. 2028’de ise 16-17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz’den karşılıyor olacağız. Bu da doğal gaz ithalatında 15-16 milyar metreküplük bir azalış demek” dedi.'Gabar’da günlük 80 bin varile ulaşıldı'Gabar’daki petrol üretiminin hızla arttığını belirten Bayraktar, bölgede 3 bin 600 mühendisle günde 80 bin varil petrol üretildiğini söyledi. Yıllık ekonomik büyüklüğün 2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bayraktar, Diyarbakır’da başlatılan yeni çalışmalara dikkat çekerek, “Kaya petrolü arayacağız. Bu, Gabar’dan daha büyük potansiyele sahip olabilir. Başarılı olursak da yüzlerce kuyuyla Diyarbakır'ın petrol şehrine dönüşeceği bir sürece doğru gidiyoruz'' açıklamasında bulundu.
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'ın petrol şehrine dönüşeceği bir sürece doğru gidiyoruz
22:18 26.11.2025 (güncellendi: 22:20 26.11.2025)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin enerji ve madencilik alanındaki hedeflerini açıkladı.
İstanbul Sanayi Odası Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.
Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin ardından 2023’ten bu bu yana ev ve sanayide yerli gazın kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, “Bugün yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den geliyor. Seneye bu sayı iki katına çıkacak. 2028’de ise 16-17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz’den karşılıyor olacağız. Bu da doğal gaz ithalatında 15-16 milyar metreküplük bir azalış demek” dedi.
'Gabar’da günlük 80 bin varile ulaşıldı'
Gabar’daki petrol üretiminin hızla arttığını belirten Bayraktar, bölgede 3 bin 600 mühendisle günde 80 bin varil petrol üretildiğini söyledi. Yıllık ekonomik büyüklüğün 2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bayraktar, Diyarbakır’da başlatılan yeni çalışmalara dikkat çekerek, “Kaya petrolü arayacağız. Bu, Gabar’dan daha büyük potansiyele sahip olabilir. Başarılı olursak da yüzlerce kuyuyla Diyarbakır'ın petrol şehrine dönüşeceği bir sürece doğru gidiyoruz'' açıklamasında bulundu.