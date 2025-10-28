https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/japonyada-ayi-alarmi-vali-ordudan-yardim-istedi-1100540837.html
Japonya'da ayı alarmı: Vali ordudan yardım istedi
Japonya’da ayı alarmı: Vali ordudan yardım istedi
Japonya'nın kuzeyinde ayı saldırıları rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl 10 kişi hayatını kaybederken, Akita Valisi Kenta Suzuki, 'Halkımızın hayatı artık korunamaz...
Japonya'da Akita ve çevresinde yaşayanlar, artık yalnızca dağlarda değil, şehir merkezlerinde de ayı tehlikesiyle karşı karşıya. Vali Suzuki, “Ayılar sadece ormanlarda değil, evlerin yakınında, marketlerde, hatta okulların çevresinde bile görülüyor” dedi. Son bir haftada bir kadın ve bir adamın cansız bedenleri, ayı saldırısı izleriyle bulundu.İklim değişikliği ve nüfus azalması etkili Uzmanlara göre ayıların yerleşim bölgelerine bu kadar yaklaşmasının ardında iklim değişikliği ve nüfusun yaşlanması var. Küresel ısınma nedeniyle meşe palamudu gibi temel besin kaynakları azaldı; bu da ayıları aç bırakarak köylere yöneltti. Ayrıca Japonya’daki avcı sayısının giderek azalması, ayı popülasyonunun kontrolsüz şekilde artmasına neden oldu.Orduya çağrı: ‘Durum gerçekten ciddi’ Vali Suzuki, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi’ye yaptığı çağrıda, öz savunma birliklerinin devreye girmesini istedi. “Vatandaşlarımızın hayatı artık korunamaz durumda. Durum gerçekten vahim” ifadelerini kullandı. Koizumi ise, “Tüm imkanlarımızı kullanacağız. Halkın güvenliğini yeniden sağlamak için kararlıyız” açıklamasında bulundu.Ayı saldırıları rekor kırdı Bu yıl Japonya genelinde 10 ölüm yaşandı. Bu, ülkede kaydedilen en yüksek sayı. Ayılar son aylarda turistlere, çiftçilere ve köylülere saldırdı. Bazıları mağazalara ve oyun alanlarına kadar girdi. Çevre Bakanı Hirotaka Ishihara, “Ayı saldırıları artık büyük bir ulusal güvenlik sorunu haline geldi” dedi. Bakanlık, yeni avcıların eğitilmesi ve ayı nüfusunun dengelenmesi için kapsamlı bir plan hazırlıyor.
Japonya'da Akita ve çevresinde yaşayanlar, artık yalnızca dağlarda değil, şehir merkezlerinde de ayı tehlikesiyle karşı karşıya. Vali Suzuki, “Ayılar sadece ormanlarda değil, evlerin yakınında, marketlerde, hatta okulların çevresinde bile görülüyor” dedi. Son bir haftada bir kadın ve bir adamın cansız bedenleri, ayı saldırısı izleriyle bulundu.
İklim değişikliği ve nüfus azalması etkili
Uzmanlara göre ayıların yerleşim bölgelerine bu kadar yaklaşmasının ardında iklim değişikliği ve nüfusun yaşlanması var. Küresel ısınma nedeniyle meşe palamudu gibi temel besin kaynakları azaldı; bu da ayıları aç bırakarak köylere yöneltti. Ayrıca Japonya’daki avcı sayısının giderek azalması, ayı popülasyonunun kontrolsüz şekilde artmasına neden oldu.
Orduya çağrı: ‘Durum gerçekten ciddi’
Vali Suzuki, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi’ye yaptığı çağrıda, öz savunma birliklerinin devreye girmesini istedi. “Vatandaşlarımızın hayatı artık korunamaz durumda. Durum gerçekten vahim” ifadelerini kullandı. Koizumi ise, “Tüm imkanlarımızı kullanacağız. Halkın güvenliğini yeniden sağlamak için kararlıyız” açıklamasında bulundu.
Ayı saldırıları rekor kırdı
Bu yıl Japonya genelinde 10 ölüm yaşandı. Bu, ülkede kaydedilen en yüksek sayı. Ayılar son aylarda turistlere, çiftçilere ve köylülere saldırdı. Bazıları mağazalara ve oyun alanlarına kadar girdi. Çevre Bakanı Hirotaka Ishihara, “Ayı saldırıları artık büyük bir ulusal güvenlik sorunu haline geldi” dedi. Bakanlık, yeni avcıların eğitilmesi ve ayı nüfusunun dengelenmesi için kapsamlı bir plan hazırlıyor.