Okul gezisi kabusa döndü: Boz ayı saldırısında 11 yaralı

Kanada'nın batı kıyısındaki British Columbia eyaletinde, bir okul gezisi trajediyle sonuçlandı. Perşembe günü geç saatlerde, bir doğa yürüyüşü bulunan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bir gruba boz ayı saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ve koruma görevlileri, saldırgan ayının henüz yakalanamadığını ve bölgede dolaştığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşları kapalı alanlarda kalmaya ve otoyoldan uzak durmaya çağırdı.İki kişinin durumu kritikAcil sağlık hizmetleri sözcüsü Brian Twaites, saldırıda iki kişinin kritik, iki kişinin ise ciddi şekilde yaralandığını açıkladı. Öğretmenleri saldırıyı 'üzerine aldı'Diğer yaralıların ise olay yerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Velilerden Veronica Schooner, birçok kişinin saldırıyı durdurmaya çalıştığını, ancak bir erkek öğretmenin "saldırının tamamını üzerine aldığını" anlattı. Veli Schooner, kendini öne atan öğretmenin, helikopterle olay yerinden hastaneye kaldırılanlar arasında olduğunu aktardı.

