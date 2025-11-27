https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/avustralyada-kopekbaligi-saldirisi-1-olu-1-agir-yarali-1101349873.html

Avustralya’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, yaklaşık 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının Crowdy Bay Ulusal Parkı’ndaki Kylies Beach’te olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yine 20’li yaşlarda olduğu düşünülen bir erkek ise helikopterle Newcastle’daki bir hastaneye nakledildi.Olay, yerel saatle perşembe sabahı meydana geldi. NSW Ambulans yetkilileri, yaralı erkeğin bacağına olay yerindeki bir görgü tanığının ‘turnike’ uyguladığını bildirdi.‘Gösterdikleri cesaret inanılmaz’NSW Ambulans Süperintendantı Josh Smyth, “Bu durumda bazı görgü tanıklarının gösterdiği cesaret inanılmaz. Kendinizi böyle bir riske atmak kahramanca” dedi.New South Wales Birincil Endüstriler Departmanı, saldırıya karışan türün büyük olasılıkla bir ‘boğa köpek balığı’ olduğunu açıkladı. Avustralya Müzesi’ne göre hem tatlı hem tuzlu suda bulunabilen bu tür, 'insanlar için potansiyel olarak tehlikeli birkaç köpek balığı türünden biri' olarak tanımlanıyor.Uluslararası Köpek Balığı Saldırı Kayıtları verilerine göre boğa köpek balıkları, en ölümcül üçüncü tür.Plaj kapalı tutulacakSahil güvenlik ekipleri plajı kapatırken, bölgeye ‘akıllı oltalar’, yani ‘uydu takip cihazı takılabilen yemli yakalama düzenekleri’ yerleştirilmeye başlandı. Çevredeki plajlar da en az 24 saat kapalı kalacak ve dronlar taranacak.Surf Life Saving NSW CEO’su Steve Pearce, “Bu korkunç bir trajedi. Kadının ve adamın ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Lütfen bölgedeki plajlarda sudan uzak durun ve cankurtaran uyarılarını takip edin” dedi.Bu olay, Avustralya’da bu yıl yaşanan beşinci ölümcül köpek balığı saldırısı oldu. Son ölümcül saldırı ise yaklaşık üç ay önce Sydney’in kuzey sahillerinde meydana gelmişti.

