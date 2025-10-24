Türkiye
'Zararsız' olmasıyla bilinen bir köpekbalığı türü, İsrail'de dalgıcı yiyerek öldürdü
'Zararsız' olmasıyla bilinen bir köpekbalığı türü, İsrail'de dalgıcı yiyerek öldürdü
'Zararsız' olmasıyla bilinen bir köpekbalığı türü, İsrail'de dalgıcı yiyerek öldürdü

12:34 24.10.2025
İsrail’in Hadera kentinde yaşanan korkunç olayda, “zararsız tür” olarak bilinen dusky köpekbalığı, bir şnorkelle yüzen turisti vahşice öldürdü. Araştırmacılara göre bu, türün insan öldürdüğü ilk vaka. Bilim insanları, olayı “beslenme çılgınlığı ve ekolojik bozulma” ile açıklıyor.
İsrail’in Olga Plajı yakınlarında, 40 yaşındaki bir erkek turist, denizde yüzerken bir grup köpekbalığıyla karşılaştı.
Turist, sualtı kamerasıyla çekim yaparken aniden dusky köpekbalıkları tarafından çevrelendi.
Tanıkların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, köpekbalığının dalgıcın GoPro kamerasına saldırdığı ve adamın “Yardım edin, ısırıyorlar!” diye bağırdığı duyuluyor.

Cesedine ulaşılamadı

Tanıkların anlatımına göre, köpekbalığı saldırısının ardından dalgıcın çevresindeki su hızla kırmızıya döndü.
Kurtarma botları kısa sürede olay yerine ulaşsa da, turistin cesedine ulaşılamadı.
Ertesi gün denizde yapılan aramalarda küçük insan kalıntıları bulundu ve DNA testiyle kimlik doğrulandı. Bilim insanları, dalgıcın birden fazla köpekbalığı tarafından yenildiğini belirledi.

Bilim i̇nsanlarını şoke eden tür

Saldırının ardından yayımlanan bilimsel raporda, olaya karışan türün dusky shark (gri köpekbalığı) olduğu tespit edildi.
Bu türün, şimdiye kadar insan öldürdüğüne dair hiçbir kayıt bulunmadığı vurgulandı.
Olay, bilim dünyasında büyük şaşkınlık yarattı çünkü dusky köpekbalıkları genellikle barışçıl ve insanlara ilgisiz olarak biliniyor.

“Beslenme çılgınlığı” ve ekolojik bozulma etkisi

Ethology dergisinde yayımlanan araştırmada, saldırının “ekolojik bozulma, insan hatası ve hayvan içgüdüsünün birleşimi” sonucu yaşandığı belirtildi.
Araştırmacılar, besin rekabetinin yoğun olduğu sularda köpekbalıklarının çılgınca beslenme davranışları sergilediğini, bunun da “yanlışlıkla” insanı hedef haline getirdiğini ifade etti.
“Yiyecek rekabeti, türün normal davranış biçimini bastırıyor. İnsan gibi alışılmadık avları bile hedef haline getiriyor,” ifadeleri raporda yer aldı.

Uzmanlardan “yemleme yasağı” çağrısı

Bilim insanları, benzer olayların önüne geçebilmek için köpekbalıklarının insan tarafından beslenmesinin tamamen yasaklanması gerektiğini vurguladı.
Raporda, “Yapay yemleme davranışı köpekbalıklarını ‘dilenmeye’ zorluyor. Bu davranışı ortadan kaldırmak, güvenliğin temel şartıdır,” denildi.
