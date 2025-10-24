https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zararsiz-olmasiyla-bilinen-bir-kopekbaligi-turu-israilde-dalgici-yiyerek-oldurdu-1100447689.html

'Zararsız' olmasıyla bilinen bir köpekbalığı türü, İsrail'de dalgıcı yiyerek öldürdü

'Zararsız' olmasıyla bilinen bir köpekbalığı türü, İsrail'de dalgıcı yiyerek öldürdü

Sputnik Türkiye

İsrail’in Hadera kentinde yaşanan korkunç olayda, “zararsız tür” olarak bilinen dusky köpekbalığı, bir şnorkelle yüzen turisti vahşice öldürdü. Araştırmacılara... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T12:34+0300

2025-10-24T12:34+0300

2025-10-24T12:34+0300

i̇srail

yaşam

dalgıç

dalgıç

köpek balığı

köpekbalığı

ölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/02/1059416126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd5d93ee45a0432c08fd82c65ff56002.jpg

İsrail’in Olga Plajı yakınlarında, 40 yaşındaki bir erkek turist, denizde yüzerken bir grup köpekbalığıyla karşılaştı.Turist, sualtı kamerasıyla çekim yaparken aniden dusky köpekbalıkları tarafından çevrelendi.Tanıkların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, köpekbalığının dalgıcın GoPro kamerasına saldırdığı ve adamın “Yardım edin, ısırıyorlar!” diye bağırdığı duyuluyor.Cesedine ulaşılamadıTanıkların anlatımına göre, köpekbalığı saldırısının ardından dalgıcın çevresindeki su hızla kırmızıya döndü.Kurtarma botları kısa sürede olay yerine ulaşsa da, turistin cesedine ulaşılamadı.Ertesi gün denizde yapılan aramalarda küçük insan kalıntıları bulundu ve DNA testiyle kimlik doğrulandı. Bilim insanları, dalgıcın birden fazla köpekbalığı tarafından yenildiğini belirledi.Bilim i̇nsanlarını şoke eden türSaldırının ardından yayımlanan bilimsel raporda, olaya karışan türün dusky shark (gri köpekbalığı) olduğu tespit edildi.Bu türün, şimdiye kadar insan öldürdüğüne dair hiçbir kayıt bulunmadığı vurgulandı.Olay, bilim dünyasında büyük şaşkınlık yarattı çünkü dusky köpekbalıkları genellikle barışçıl ve insanlara ilgisiz olarak biliniyor.“Beslenme çılgınlığı” ve ekolojik bozulma etkisiEthology dergisinde yayımlanan araştırmada, saldırının “ekolojik bozulma, insan hatası ve hayvan içgüdüsünün birleşimi” sonucu yaşandığı belirtildi.Araştırmacılar, besin rekabetinin yoğun olduğu sularda köpekbalıklarının çılgınca beslenme davranışları sergilediğini, bunun da “yanlışlıkla” insanı hedef haline getirdiğini ifade etti.“Yiyecek rekabeti, türün normal davranış biçimini bastırıyor. İnsan gibi alışılmadık avları bile hedef haline getiriyor,” ifadeleri raporda yer aldı.Uzmanlardan “yemleme yasağı” çağrısıBilim insanları, benzer olayların önüne geçebilmek için köpekbalıklarının insan tarafından beslenmesinin tamamen yasaklanması gerektiğini vurguladı.Raporda, “Yapay yemleme davranışı köpekbalıklarını ‘dilenmeye’ zorluyor. Bu davranışı ortadan kaldırmak, güvenliğin temel şartıdır,” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/dunyaya-yaklasan-yildizlararasi-cisim-3iatlas-icin-harvard-uzayli-freni-teorisini-duyurdu-dunya-1100446878.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, dalgıç, dalgıç, köpek balığı, köpekbalığı, ölüm