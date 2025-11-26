https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/istanbulda-gida-zehirlenmesi-40-kisi-hastanelik-oldu-1101321474.html
İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 40 kişi hastanelik oldu
İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 40 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir lisede 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner açıklama yaptı. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T23:13+0300
2025-11-26T23:13+0300
2025-11-26T23:13+0300
türki̇ye
i̇stanbul
gıda
gıda zehirlenmesi
bozuk gıda
sağlık
sağlık bakanlığı
i̇l sağlık müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentteki bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi sonrası 40 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.Güner’in sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, başvuruların 25’i ambulansla, 15’i ise kendi imkanlarıyla gerçekleşti. Tedavi edilen 35 kişi taburcu edilirken, 5 kişinin tahlil ve takiplerinin sürdüğü, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Ayrıca bir hastada yapılan tetkiklerde tesadüfen kalp enzimi yüksekliği tespit edildiği, ileri tedavi için Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bingolde-gida-zehirlenmesi-120-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1101320801.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, gıda, gıda zehirlenmesi, bozuk gıda, sağlık, sağlık bakanlığı, i̇l sağlık müdürlüğü
i̇stanbul, gıda, gıda zehirlenmesi, bozuk gıda, sağlık, sağlık bakanlığı, i̇l sağlık müdürlüğü
İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 40 kişi hastanelik oldu
İstanbul'da bir lisede 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner açıklama yaptı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentteki bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi sonrası 40 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.
Güner’in sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, başvuruların 25’i ambulansla, 15’i ise kendi imkanlarıyla gerçekleşti. Tedavi edilen 35 kişi taburcu edilirken, 5 kişinin tahlil ve takiplerinin sürdüğü, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ayrıca bir hastada yapılan tetkiklerde tesadüfen kalp enzimi yüksekliği tespit edildiği, ileri tedavi için Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.