İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 40 kişi hastanelik oldu

İstanbul'da bir lisede 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner açıklama yaptı. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentteki bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi sonrası 40 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.Güner’in sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, başvuruların 25’i ambulansla, 15’i ise kendi imkanlarıyla gerçekleşti. Tedavi edilen 35 kişi taburcu edilirken, 5 kişinin tahlil ve takiplerinin sürdüğü, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Ayrıca bir hastada yapılan tetkiklerde tesadüfen kalp enzimi yüksekliği tespit edildiği, ileri tedavi için Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.

