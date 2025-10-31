Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/istanbulda-iett-otobusunde-kavga-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1100644528.html
İstanbul'da İETT otobüsünde kavga: Yaşlı adam hayatını kaybetti
İstanbul'da İETT otobüsünde kavga: Yaşlı adam hayatını kaybetti
İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da, 36 HT 36 Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasındaki tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan 65 yaşındaki yaşlı adam bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şoför ve bir yolcunun daha yaralandığı olayda saldırgan gözaltına alındı. İki yolcu arasında bıçaklı kavga çıktıHaraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
İstanbul'da, 36 HT 36 Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasındaki tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan 65 yaşındaki yaşlı adam bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şoför ve bir yolcunun daha yaralandığı olayda saldırgan gözaltına alındı.

İki yolcu arasında bıçaklı kavga çıktı

Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.
