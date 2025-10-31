https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/istanbulda-iett-otobusunde-kavga-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1100644528.html
İstanbul'da İETT otobüsünde kavga: Yaşlı adam hayatını kaybetti
İstanbul'da İETT otobüsünde kavga: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T14:02+0300
2025-10-31T14:02+0300
2025-10-31T14:02+0300
türki̇ye
i̇ett
i̇stanbul
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_49:0:817:432_1920x0_80_0_0_3ce0e99c682fb0a1056fbd899785e192.jpg
İstanbul'da, 36 HT 36 Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasındaki tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan 65 yaşındaki yaşlı adam bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şoför ve bir yolcunun daha yaralandığı olayda saldırgan gözaltına alındı. İki yolcu arasında bıçaklı kavga çıktıHaraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/taksiciyi-darp-eden-zanli-tutuklandi-goruntuler-gundem-oldu-1100571291.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_145:0:721:432_1920x0_80_0_0_ac6b220b792f4e2e9555c855c62a2982.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ett, i̇stanbul, bıçaklı saldırı
i̇ett, i̇stanbul, bıçaklı saldırı
İstanbul'da İETT otobüsünde kavga: Yaşlı adam hayatını kaybetti
İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
İstanbul'da, 36 HT 36 Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasındaki tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan 65 yaşındaki yaşlı adam bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şoför ve bir yolcunun daha yaralandığı olayda saldırgan gözaltına alındı.
İki yolcu arasında bıçaklı kavga çıktı
Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.