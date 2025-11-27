https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/alaskada-6-buyuklugunde-deprem-1101365401.html
Alaska’da 6 büyüklüğünde deprem
Alaska’da 6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ABD’nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Yaklaşık 70 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısında yaşandığı belirtildi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.
Alaska’da 6 büyüklüğünde deprem
21:13 27.11.2025 (güncellendi: 21:28 27.11.2025)
ABD’nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ABD’nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yaklaşık 70 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısında yaşandığı belirtildi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.