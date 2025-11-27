https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/aksarayda-uyusturucu-operasyonu-15-kisi-tutuklandi-1101359130.html

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

27.11.2025, Sputnik Türkiye

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde, iki tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sputnik Türkiye

