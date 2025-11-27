Türkiye
Putin: Rusya, ABD'nin Ukrayna planının gelecekteki anlaşmaların temeli olarak kullanılabileceğini kabul ediyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/aksarayda-uyusturucu-operasyonu-15-kisi-tutuklandi-1101359130.html
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Aksaray’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T17:17+0300
2025-11-27T17:17+0300
türki̇ye
aksaray
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101358784_0:29:720:434_1920x0_80_0_0_369cf08b165e1ed81bd442c131c4a39e.jpg
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde, iki tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/erzurumda-64u-hukumlu-100-aranan-supheli-yakalandi-1101322562.html
türki̇ye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101358784_71:0:650:434_1920x0_80_0_0_a125c7dacdfcb2008ab99a72fce11bfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aksaray, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu
aksaray, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı

17:17 27.11.2025
© AA / Aksaray İl Emniyet MüdürlüğüAksaray uyuşturucu operasyonu
Aksaray uyuşturucu operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AA / Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Aksaray’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde, iki tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
TÜRKİYE
Erzurum'da 64'ü hükümlü 100 aranan şüpheli yakalandı
00:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала