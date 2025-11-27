https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/aksarayda-uyusturucu-operasyonu-15-kisi-tutuklandi-1101359130.html
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı
Aksaray’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde, iki tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde, iki tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.