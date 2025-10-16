Genel af çıkacak mı? AK Partili isim yanıtladı

Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/genel-af-cikacak-mi-ak-partili-isim-yanitladi-1100222729.html
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen bir programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zengin... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
özlem zengin
genel af
af
af tartışmları
af teklifi
af yetkisi
kısmi af
özel af
ak parti
Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, basın mensuplarının sorularını cevapladı.Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerde genel af olacak mı?" sorusuna yanıt veren Zengin, ''Grup toplantıları Meclis faaliyeti olarak kabul ediliyor. Herkes, kamuoyundaki hassasiyeti dikkate almalı. Suç işleyen ve işlemeyenler için ceza kanununda bazı düzenlemelerle yol haritası belirlenecek. Şarta bağlı pişmanlık esas alınacak, af şeklinde olmayacak" dedi.PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili 'umut hakkı' tartışmalarına ilişkin bir soruya da Zengin, "İçinde olduğum toplantılarda böyle bir talep işitmedim. Ziyarete gelen DEM heyeti de hiçbir talep olmadığını ifade etti" yanıtını verdi.Zengin, 11. Yargı Paketi'nde LGBT propagandasına karşı düzenlemeler yapılacağı iddialarına ilişkin soruya ise, "Henüz bir taslak bana ulaşmadı. Ancak bu konunun özendirilmesi ve normalleştirilmesine karşı tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
türki̇ye
01:07 16.10.2025
© AA / Mehmet Ali ÖzcanÖzlem Zengin
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen bir programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zengin, umut hakkı ve genel af hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerde genel af olacak mı?" sorusuna yanıt veren Zengin, ''Grup toplantıları Meclis faaliyeti olarak kabul ediliyor. Herkes, kamuoyundaki hassasiyeti dikkate almalı. Suç işleyen ve işlemeyenler için ceza kanununda bazı düzenlemelerle yol haritası belirlenecek. Şarta bağlı pişmanlık esas alınacak, af şeklinde olmayacak" dedi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili 'umut hakkı' tartışmalarına ilişkin bir soruya da Zengin, "İçinde olduğum toplantılarda böyle bir talep işitmedim. Ziyarete gelen DEM heyeti de hiçbir talep olmadığını ifade etti" yanıtını verdi.
Zengin, 11. Yargı Paketi’nde LGBT propagandasına karşı düzenlemeler yapılacağı iddialarına ilişkin soruya ise, "Henüz bir taslak bana ulaşmadı. Ancak bu konunun özendirilmesi ve normalleştirilmesine karşı tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
