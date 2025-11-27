https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/44-can-kaybi-279-kisiden-haber-alinamiyor-hong-kongdaki-yangin-felaketinde-bilanco-agir-1101327220.html

44 can kaybı, 279 kişiden haber alınamıyor: Hong Kong'daki yangın felaketinde bilanço ağır

44 can kaybı, 279 kişiden haber alınamıyor: Hong Kong'daki yangın felaketinde bilanço ağır

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanlı sitede çıkan yangında 44 kişinin hayatını kaybettiği, 279 kişiden hala haber... 27.11.2025

Hong Kong'un Tai Po'daki sitede çıkan yangın felaketinde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor.Dün öğle saatlerinde bin 900'den fazla dairenin bulunduğu sitede başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılmıştı.Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 45 kişinin sağlık durumu hayatiyetini koruyor.Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandan 3'ü kontrol altına alınırken 4 binada yangın devam ediyor.279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.3 şüpheli gözaltına alındıEmniyet yetkilileri, yangınla ilişkili olarak, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı.Tadilat nedeniyle binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzemenin yangının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlu kişilerinin, olayda ağır ihmali olduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda can kaybına sebep olduğuna dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.Güvenlik Bakanı Chris Tang da yaptığı açıklamada, ilk incelemeler yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğu, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyen kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.5. seviye alarm verildiYangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 civarı vatandaşın sığındığını belirtti.Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği kaydetti.Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.Devlet Başkanı Şi'den başsağlığıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dilerken Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirirken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.

