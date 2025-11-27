https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/12-dev-adam-bosna-herseki-farkli-maglup-etti-1101367286.html

12 Dev Adam, Bosna Hersek’i farklı mağlup etti

12 Dev Adam, Bosna Hersek’i farklı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i konuk etti.

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Türkiye, Bosna Hersek'i ağırladı.Ay-yıldızlılar parkeden 93-71’lik üstünlükle ayrıldı. Maçın öne çıkan ismi ise Tarık Biberovic oldu. Milli basketbolcu, kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ikinci maçını 30 Kasım Pazar günü İsviçre’de oynayacak.

