https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/12-dev-adam-bosna-herseki-farkli-maglup-etti-1101367286.html
12 Dev Adam, Bosna Hersek'i farklı mağlup etti
12 Dev Adam, Bosna Hersek’i farklı mağlup etti
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i konuk etti.
spor
bosna
türk
basket
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101367112_0:63:3074:1792_1920x0_80_0_0_7166201e71ea6475089bc892cbe3da0a.jpg
2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Türkiye, Bosna Hersek'i ağırladı.Ay-yıldızlılar parkeden 93-71’lik üstünlükle ayrıldı. Maçın öne çıkan ismi ise Tarık Biberovic oldu. Milli basketbolcu, kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ikinci maçını 30 Kasım Pazar günü İsviçre’de oynayacak.
bosna
SON HABERLER
bosna, türk, basket, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
bosna, türk, basket, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf)

12 Dev Adam, Bosna Hersek’i farklı mağlup etti

23:28 27.11.2025 (güncellendi: 23:43 27.11.2025)
© AA / Beyza CömertA Milli Erkek Basketbol Takımı
A Milli Erkek Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AA / Beyza Cömert
Abone ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki ilk maçında Bosna Hersek’i konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar parkeden 93-71’lik üstünlükle ayrıldı.
2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Türkiye, Bosna Hersek'i ağırladı.
Ay-yıldızlılar parkeden 93-71’lik üstünlükle ayrıldı. Maçın öne çıkan ismi ise Tarık Biberovic oldu. Milli basketbolcu, kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.
Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ikinci maçını 30 Kasım Pazar günü İsviçre’de oynayacak.
Haber akışı
