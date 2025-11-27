11'nci Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: Trafikte yol kesene hapis cezası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/11nci-yargi-paketi-meclise-sunuldu-trafikte-yol-kesene-hapis-cezasi-1101350909.html

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan yargı paketinin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, "Bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini ön görüyoruz" dedi. AK Parti Grup Başkanı ayrıca, trafikte "yol kesme" eyleminin tek başına bir suç olarak tanımlandığına dikkat çekti.Güler'in açıklamasına göre yargı paketinden detaylar şöyle:-"Gençleri hedef alan organize suç örgütleri önlenecek.-Meskul mahalde silahla ateş etmenin cezası artacak. Düğünlerde kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı yarı oranda artırılacak.-Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Bu fiiller açısından bir yaptırımı ön görüyoruz. Bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini ön görüyoruz.Kiralık araçlara yönelik önlem-Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu, kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasına öneriyoruz. Özellikle son yıllarda artan kiralık araçların geri getirilmemesi, parçalanarak araç parçası olarak satılması, parçalarının değiştirilmesi veya suç da kullanılması gibi eylemlerin arttığını görüyoruz. Bu konuda da daha caydırıcı yaptırımları da bu teklifimiz de yer vermiş oluyoruz.Bankalara izin: Hesaplar askıya alınabilecek-Dolandırıcılık eylemleriyle de bilişim suçlarına yönelik bazı düzenlemeleri de öneriyoruz. Bu kapsamda bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlar da ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınmasıyla ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde tekrar hesabın işleme alınması yönünde bir imkan tanıyoruz. Çünkü suçta kullanıldığı tespit edilen paraya adli merciler tarafından el konuşması veya askıya alınması suretiyle de bir tedbir geliştiriyoruz.GSM hatlarına yönelik düzenleme-GSM hattı aboneliği çipli kimlik kartıyla yapılabileceğini burada standardı getiriyoruz. Bilgi teknoloji ile iletişim kurumu tarafından gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Sonsuz sayıda kişi adına herhangi bir hattın alınarak bunun dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasının da önüne geçmeyi arzu ediyoruz. Ölen kişilere ait hatların ise periyodik kontrolleri yapılacak. Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait mobil haberleşme hatlar özgüde numara tahsisi ve kullanımında ayrıca belli bir standartlara getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevleri bunlardan istisna olacak şekilde bir düzenlemeyi arzu ediyoruz.-Dolandırıcılık hırsızlıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının şebeke ile bağlantısını da burada kesileceği noktasında bir tedbiri geliştiriyoruz. Yürütülen bir soruşturma veya kavuşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamına gönderilmemesi halinde banka ve finans kuruluşları ile operatörlere de idari para cezası verilmesini de burada öneriyoruz.İnfaz rejiminde düzenleme-Suç işleyen akıl hastalarının rehabilite olmadan toplum hayatına katılmalarını engellemek amacıyla düzenlemeler getiriyoruz. Kısmi akıl hastalarının mahkûm oldukları cezalarını ceza infaz kurumunda infaz etmeleri ve ayrıca bu kişiler hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi hususlarına da teklifimizde yer veriyoruz.GSS prim borçları-Tabii her yıl olduğu gibi, genel sağlık sigortası prim borçlarıyla ilgili olarak asıl ve ferîlerin tahsilinden 2015–2016 yılı itibarıyla vazgeçilmesi noktasında bir teklifimizi de kanun teklifimize ekliyoruz.Koronavirüs düzenlemesi-Şöyle ki; aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşerek ceza infaz kurumuna giren kişilerde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik süreleriyle ilgili olarak bu dönemde cezası kesinleşmeyen hükümlüler arasında uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı. Biz de tüm bu görüşleri, itirazları ve beklentileri dikkate alarak Kovid-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik.-Bu düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların da yararlanabilmesi imkânını sağlıyoruz.-Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle: Kapalı ceza infaz kurumundan 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, Açık ceza infaz kurumundan ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getiriyoruz. -31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir düzenlemesinin “suç işleyenlere” ifadesi eklenmek suretiyle yeni hükümlülere de uygulanmasıyla bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız. Böylelikle bu uygulamayı da hayata geçirmiş olacağız."

