BM'den 'yapay zeka' uyarısı: Modern çağın Frankenstein'ı olabilir
BM’den ‘yapay zeka’ uyarısı: Modern çağın Frankenstein’ı olabilir
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yapay zekanın (AI) uygun şekilde sınırlandırılmadığı takdirde 'modern çağın bir Frankenstein canavarına' dönüşebileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, büyük teknoloji şirketlerinin bu teknolojiyi dünyaya 'sınırlı denetimle' sunduğunu belirterek insan haklarının ilk zarar gören alan olabileceğini söyledi.Türk, üretken yapay zekanın ‘muazzam bir potansiyele’ sahip olduğunu ancak yalnızca ‘siyasi ya da ekonomik çıkar’ amacıyla kullanıldığında toplumları ‘manipüle edebileceğini’, ‘çarpıtabileceğini’ ve ‘dikkat dağıtıcı’ etki yaratabileceğini vurguladı.‘Bunu önlemek devletlerin sorumluluğu’"Teknoloji devleri yeni teknolojiler geliştirdiğinde insan hakları ilk kurban olabilir" diyen Türk, mahremiyet, siyasi katılım, ifade özgürlüğü ve çalışma hakkının karşı karşıya kaldığı risklerin "açık ve mevcut tehlike" olduğunu ifade etti ve ekledi:Yüksek Komiser, bugün ortaya çıkan tehditlerin "gelecekte bu teknolojilerin vaatlerini yok edebilecek", öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek gerçek zararlara dönüşebileceğini belirterek hükümetlere çağrı yaptı: "Böyle bir sonucun ortaya çıkmasını engellemek devletlerin ortak sorumluluğudur."Volker Türk, üretken yapay zeka dışında da giderek büyüyen kurumsal güç yoğunlaşmasına dikkat çekti. Çok az sayıda şirketin elinde toplanan kişisel ve kurumsal servet miktarının "bazı ülkelerin ekonomilerinden daha büyük" olduğunu söyledi.Türk, "Güç yasayla sınırlandırılmadığında istismar ve tahakküm riskine yol açar" diye ekledi.
