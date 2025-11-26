Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/yalovada-su-kesintisine-baslandi-gunde-9-saat-su-verilmeyecek-1101320727.html
Yalova'da su kesintisine başlandı: Günde 9 saat su verilmeyecek
Yalova'da su kesintisine başlandı: Günde 9 saat su verilmeyecek
Gökçe Barajı'ndaki suyun kritik seviyeye gelmesi sonucu Yalova genelinde tedbir amacıyla bu akşamdan itibaren su kesintisi uygulaması başladı. Saat 20.00 ile... 26.11.2025
Yalova'da Vali Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantıda alınan 'Acil Su Eylem Planı' kararları bu akşam uygulamaya alındı.Buna göre Yalova il merkezi, ilçeler ve köylerde saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor.'Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amaçlanıyor'Düzenli su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde Gökçe Barajı'ndaki suyun arıtma ve dezenfeksiyon sonrası evlere ulaştığına yer verilen açıklamada şunlar aktarıldı:Açıklamada düzenli su kesintilerinin bir zorunluluk haline gelmesinin üzüntü verici olduğu, bu durumda halkın düzenli kesintiler süresince su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinin altı çizildi.Su israfına karşı neler yapılmadlı?Tüketilecek suyla ilgili hijyen kurallarına yer verilen açıklamada kent sakinlerinin su israfına karşı dikkat etmesi gerekenler de şöyle aktarıldı:Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılması, musluğun ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli suyun sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınması uyarısı da yapıldı.Açıklamada, kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önemi hatırlatıldı.
Yalova'da su kesintisine başlandı: Günde 9 saat su verilmeyecek

23:04 26.11.2025
Gökçe Barajı'ndaki suyun kritik seviyeye gelmesi sonucu Yalova genelinde tedbir amacıyla bu akşamdan itibaren su kesintisi uygulaması başladı. Saat 20.00 ile 05.00 arası merkez, ilçe ve köylerde sular akmayacak.
Yalova'da Vali Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantıda alınan 'Acil Su Eylem Planı' kararları bu akşam uygulamaya alındı.
Buna göre Yalova il merkezi, ilçeler ve köylerde saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor.

'Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amaçlanıyor'

Düzenli su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde Gökçe Barajı'ndaki suyun arıtma ve dezenfeksiyon sonrası evlere ulaştığına yer verilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Vatandaşlarımızın güvenli suya erişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit etmesi muhtemel bulgular elde edilmesi halinde gerekli uyarılar hızlıca su temininden sorumlu kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 26 Kasım'dan itibaren ilimizde gerçekleştirilecek planlı su kesintileriyle, kritik seviyelere inen Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır."

Açıklamada düzenli su kesintilerinin bir zorunluluk haline gelmesinin üzüntü verici olduğu, bu durumda halkın düzenli kesintiler süresince su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Su israfına karşı neler yapılmadlı?

Tüketilecek suyla ilgili hijyen kurallarına yer verilen açıklamada kent sakinlerinin su israfına karşı dikkat etmesi gerekenler de şöyle aktarıldı:

"Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.

Suyumuzu israf etmemeli ve boşa akan suların önüne geçmeliyiz. Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketilmemeli, 'İçilmez' yazısı bulunan çeşmelerden asla su içilmemelidir.

Musluktan akan suyun koku, renk, tat ve görünümünde olumsuzluk gözlenmesi halinde su sadece tuvalet temizliği veya bahçe sulamasında kullanılmalıdır. Yetkililere hemen bilgi verilmelidir.

Kesintiden önce, içme ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlar için yeterli miktarda temiz suyu (kapalı ve temiz kaplarda), güneş almayan yerlerde ve açık renkli kaplarda depolayın. (El yıkama, diş fırçalama, yemek yapımı vb) Gereğinden fazla depolamayın.

El yıkama önceliğini hiçbir zaman ikinci plana atmayın. Duş sürelerini kısaltın ve suyun sabunlanma sırasında kapatılmasını sağlayın.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolulukta ve mümkünse ekonomi programında çalıştırın. Su kesintisi sürecinde içme-kullanma suyu konusunda yetkili kurum ve kuruluşların bilgilendirmelerini takip edin."

Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılması, musluğun ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli suyun sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınması uyarısı da yapıldı.
Açıklamada, kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önemi hatırlatıldı.
Yalova'nın Gökçe Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
TÜRKİYE
Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı
24 Kasım, 22:43
24 Kasım, 22:43
