Yalova'da su kesintisine başlandı: Günde 9 saat su verilmeyecek

Gökçe Barajı'ndaki suyun kritik seviyeye gelmesi sonucu Yalova genelinde tedbir amacıyla bu akşamdan itibaren su kesintisi uygulaması başladı. Saat 20.00 ile... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Yalova'da Vali Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantıda alınan 'Acil Su Eylem Planı' kararları bu akşam uygulamaya alındı.Buna göre Yalova il merkezi, ilçeler ve köylerde saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor.'Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amaçlanıyor'Düzenli su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde Gökçe Barajı'ndaki suyun arıtma ve dezenfeksiyon sonrası evlere ulaştığına yer verilen açıklamada şunlar aktarıldı:Açıklamada düzenli su kesintilerinin bir zorunluluk haline gelmesinin üzüntü verici olduğu, bu durumda halkın düzenli kesintiler süresince su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinin altı çizildi.Su israfına karşı neler yapılmadlı?Tüketilecek suyla ilgili hijyen kurallarına yer verilen açıklamada kent sakinlerinin su israfına karşı dikkat etmesi gerekenler de şöyle aktarıldı:Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılması, musluğun ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli suyun sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınması uyarısı da yapıldı.Açıklamada, kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önemi hatırlatıldı.

