https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/yalovanin-15-gunluk-suyu-kaldi-acil-su-eylem-plani-devreye-alindi-1101253110.html

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı

Sputnik Türkiye

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviye yüzde 8'e düştü. Kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine 'Acil Su Eylem Planı' devreye... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T22:43+0300

2025-11-24T22:43+0300

2025-11-24T22:43+0300

türki̇ye

yalova

susuzluk

baraj

baraj doluluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101253178_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7798314de274208b11b38ffd345e857e.jpg

Yalova'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine su eylem planı devreye alındı. Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında alınan kararlara göre; ilk başta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı. Planlı su kesintileri uygulanacak26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek, sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/bursada-23-ogrenci-mide-bulantisi-ve-karin-agrisi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-ekipler-2-okuldan-1101250082.html

türki̇ye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yalova, susuzluk, baraj, baraj doluluk