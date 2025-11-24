Türkiye
Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı
Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviye yüzde 8'e düştü. Kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı.
türki̇ye
yalova
susuzluk
baraj
baraj doluluk
Yalova'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine su eylem planı devreye alındı. Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında alınan kararlara göre; ilk başta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı. Planlı su kesintileri uygulanacak26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek, sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesilecek.
türki̇ye
yalova
yalova, susuzluk, baraj, baraj doluluk
yalova, susuzluk, baraj, baraj doluluk

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviye yüzde 8'e düştü. Kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı. Kentte 26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri başlayacak.
Yalova'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine su eylem planı devreye alındı.
Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında alınan kararlara göre; ilk başta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.
Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

Planlı su kesintileri uygulanacak

26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek, sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesilecek.
