Uşakov: Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, haftaya Moskova'ya gelecek

Ukrayna'da çözüm süreci ABD'de hazırlanan barış planıyla yeniden hız kazanırken, özellikle ABD ve Rusya arasındaki temaslar da giderek sıklaşıyor. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini açıkladı.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Uşakov, Ukrayna'da barış planıyla ilgili temaslar kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un haftaya Moskova'da olacağını belirtti.Uşakov, "Witkoff, önümüzdeki hafta Moskova'ya gelecek. O ve Ukrayna meselesiyle ilgisi bulunan bir dizi ABD yönetimi temsilcisi gelecek" dedi.ABD Başkanı Trump, bugünkü son açıklamasında, Rusya'nın askeri güç bakımından Ukrayna'dan üstün olması nedeniyle Kiev'in Moskova ile anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini belirtmişti. Trump, Ukrayna konusunda çözüme yönelik müzakerelerde, Moskova da dahil olmak üzere, ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

