Ünlü bilgisayar şirketi 6 bin kişiyi işten çıkaracak: Yapay zekaya yöneliyoruz
ABD’li firma, ürün geliştirmeyi hızlandırma ve müşteri memnuniyetini artırma planının yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıkladı.
2025-11-26T15:01+0300
2025-11-26T15:01+0300
2025-11-26T15:06+0300
ekonomi̇
hp
işten çıkarma
abd
yapay zeka
ai
haberler
ekonomi
hp, işten çıkarma, bilgisayar, şirket, yapay zeka, ai, işten çıkarmalar, haberler, yapay zeka haberleri, şirket haberleri, hp haberleri
15:01 26.11.2025 (güncellendi: 15:06 26.11.2025)
ABD merkezli HP, yapay zeka odaklı 'ürün geliştirmeyi hızlandırma ve müşteri memnuniyetini artırma planının' yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıklarken, 4 bin ila 6 bin kişiyi 2028'e kadar işten çıkaracak.
Bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP, önümüzdeki üç yıl içinde, ürün geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla 'yapay zekayı giderek daha fazla benimseme' yönündeki stratejisini duyururken dünya çapında 6 bine kadar kişiyi işten çıkaracak.
HP, gelecek yıl için beklenenden daha düşük kar beklentisini açıklarken, 2028 yılının ekim sonuna kadar 4 bin ila 6 bin arasında işten çıkarma öngörüyor.
Şirketin yaklaşık 55 bin çalışanı bulunurken bu haber, HP hisselerini yüzde 6 düşürdü.
HP, şubat ayında bir yeniden yapılandırma planı kapsamında zaten bin ila 2 bin çalışanını işten çıkarmıştı.
‘Yapay zekayı entegre edeceğiz’
Şirketin CEO’su Enrique Lores, “İleriye baktığımızda, HP’ye yapay zekayı entegre ederek ürün inovasyonunu hızlandırma, müşteri memnuniyetini artırma ve verimliliği yükseltme konusunda büyük bir fırsat görüyoruz” açıklamasını yaptı.
Lores, işten çıkarmalardan ürün geliştirme, iç operasyonlar ve müşteri destek ekiplerinin etkileneceğini söyledi.
'1 milyar dolar tasarruf sağlanacak'
Öte yandan, 2028 itibarıyla yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlanacağını, ancak kesintilerin yaklaşık 650 milyon dolara mal olacağını ekledi.
İşten çıkarmalara dair haberler, önde gelen bir eğitim araştırma kuruluşunun İngiltere’de otomasyon ve yapay zeka nedeniyle 2035 yılına kadar 3 milyon düşük vasıflı işin kaybolabileceği uyarısında bulunmasının ardından geliyor.
En riskli işlerin, zanaat, makine operatörlüğü ve idari roller gibi mesleklerde olduğu belirtiliyor.