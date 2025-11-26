Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/unlu-bilgisayar-sirketi-6-bin-kisiyi-isten-cikaracak-yapay-zekaya-yoneliyoruz-1101312594.html
Ünlü bilgisayar şirketi 6 bin kişiyi işten çıkaracak: Yapay zekaya yöneliyoruz
Ünlü bilgisayar şirketi 6 bin kişiyi işten çıkaracak: Yapay zekaya yöneliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD’li firma, ürün geliştirmeyi hızlandırma ve müşteri memnuniyetini artırma planının yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıkladı.
2025-11-26T15:01+0300
2025-11-26T15:06+0300
ekonomi̇
hp
işten çıkarma
abd
yapay zeka
ai
haberler
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101312440_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4c2e1a25192b80e21dacc64cb0819f57.jpg
Bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP, önümüzdeki üç yıl içinde, ürün geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla 'yapay zekayı giderek daha fazla benimseme' yönündeki stratejisini duyururken dünya çapında 6 bine kadar kişiyi işten çıkaracak.HP, gelecek yıl için beklenenden daha düşük kar beklentisini açıklarken, 2028 yılının ekim sonuna kadar 4 bin ila 6 bin arasında işten çıkarma öngörüyor.HP, şubat ayında bir yeniden yapılandırma planı kapsamında zaten bin ila 2 bin çalışanını işten çıkarmıştı.‘Yapay zekayı entegre edeceğiz’Şirketin CEO’su Enrique Lores, “İleriye baktığımızda, HP’ye yapay zekayı entegre ederek ürün inovasyonunu hızlandırma, müşteri memnuniyetini artırma ve verimliliği yükseltme konusunda büyük bir fırsat görüyoruz” açıklamasını yaptı.Lores, işten çıkarmalardan ürün geliştirme, iç operasyonlar ve müşteri destek ekiplerinin etkileneceğini söyledi.'1 milyar dolar tasarruf sağlanacak'Öte yandan, 2028 itibarıyla yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlanacağını, ancak kesintilerin yaklaşık 650 milyon dolara mal olacağını ekledi.İşten çıkarmalara dair haberler, önde gelen bir eğitim araştırma kuruluşunun İngiltere’de otomasyon ve yapay zeka nedeniyle 2035 yılına kadar 3 milyon düşük vasıflı işin kaybolabileceği uyarısında bulunmasının ardından geliyor. En riskli işlerin, zanaat, makine operatörlüğü ve idari roller gibi mesleklerde olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/yapay-zekanin-vaftiz-babasi-toplumun-tam-cokusunu-ongoruyor-1101305793.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101312440_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_83eeeed04d9fca984850c18d4d768f01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hp, işten çıkarma, bilgisayar, şirket, yapay zeka, ai, işten çıkarmalar, haberler, yapay zeka haberleri, şirket haberleri, hp haberleri
hp, işten çıkarma, bilgisayar, şirket, yapay zeka, ai, işten çıkarmalar, haberler, yapay zeka haberleri, şirket haberleri, hp haberleri

Ünlü bilgisayar şirketi 6 bin kişiyi işten çıkaracak: Yapay zekaya yöneliyoruz

15:01 26.11.2025 (güncellendi: 15:06 26.11.2025)
Bilgisayar klavyesi (Temsili)
Bilgisayar klavyesi (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
Abone ol
ABD merkezli HP, yapay zeka odaklı 'ürün geliştirmeyi hızlandırma ve müşteri memnuniyetini artırma planının' yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıklarken, 4 bin ila 6 bin kişiyi 2028'e kadar işten çıkaracak.
Bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP, önümüzdeki üç yıl içinde, ürün geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla 'yapay zekayı giderek daha fazla benimseme' yönündeki stratejisini duyururken dünya çapında 6 bine kadar kişiyi işten çıkaracak.
HP, gelecek yıl için beklenenden daha düşük kar beklentisini açıklarken, 2028 yılının ekim sonuna kadar 4 bin ila 6 bin arasında işten çıkarma öngörüyor.
Şirketin yaklaşık 55 bin çalışanı bulunurken bu haber, HP hisselerini yüzde 6 düşürdü.
HP, şubat ayında bir yeniden yapılandırma planı kapsamında zaten bin ila 2 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

‘Yapay zekayı entegre edeceğiz’

Şirketin CEO’su Enrique Lores, “İleriye baktığımızda, HP’ye yapay zekayı entegre ederek ürün inovasyonunu hızlandırma, müşteri memnuniyetini artırma ve verimliliği yükseltme konusunda büyük bir fırsat görüyoruz” açıklamasını yaptı.
Lores, işten çıkarmalardan ürün geliştirme, iç operasyonlar ve müşteri destek ekiplerinin etkileneceğini söyledi.

'1 milyar dolar tasarruf sağlanacak'

Öte yandan, 2028 itibarıyla yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlanacağını, ancak kesintilerin yaklaşık 650 milyon dolara mal olacağını ekledi.
İşten çıkarmalara dair haberler, önde gelen bir eğitim araştırma kuruluşunun İngiltere’de otomasyon ve yapay zeka nedeniyle 2035 yılına kadar 3 milyon düşük vasıflı işin kaybolabileceği uyarısında bulunmasının ardından geliyor.
En riskli işlerin, zanaat, makine operatörlüğü ve idari roller gibi mesleklerde olduğu belirtiliyor.
Geoffrey Hinton - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
YAŞAM
Yapay zekanın vaftiz babası ‘toplumun tam çöküşünü’ öngörüyor
12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала