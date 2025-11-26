https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/unlu-bilgisayar-sirketi-6-bin-kisiyi-isten-cikaracak-yapay-zekaya-yoneliyoruz-1101312594.html

Ünlü bilgisayar şirketi 6 bin kişiyi işten çıkaracak: Yapay zekaya yöneliyoruz

Ünlü bilgisayar şirketi 6 bin kişiyi işten çıkaracak: Yapay zekaya yöneliyoruz

Sputnik Türkiye

ABD’li firma, ürün geliştirmeyi hızlandırma ve müşteri memnuniyetini artırma planının yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıkladı.

2025-11-26T15:01+0300

2025-11-26T15:01+0300

2025-11-26T15:06+0300

ekonomi̇

hp

işten çıkarma

abd

yapay zeka

ai

haberler

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101312440_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4c2e1a25192b80e21dacc64cb0819f57.jpg

Bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP, önümüzdeki üç yıl içinde, ürün geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla 'yapay zekayı giderek daha fazla benimseme' yönündeki stratejisini duyururken dünya çapında 6 bine kadar kişiyi işten çıkaracak.HP, gelecek yıl için beklenenden daha düşük kar beklentisini açıklarken, 2028 yılının ekim sonuna kadar 4 bin ila 6 bin arasında işten çıkarma öngörüyor.HP, şubat ayında bir yeniden yapılandırma planı kapsamında zaten bin ila 2 bin çalışanını işten çıkarmıştı.‘Yapay zekayı entegre edeceğiz’Şirketin CEO’su Enrique Lores, “İleriye baktığımızda, HP’ye yapay zekayı entegre ederek ürün inovasyonunu hızlandırma, müşteri memnuniyetini artırma ve verimliliği yükseltme konusunda büyük bir fırsat görüyoruz” açıklamasını yaptı.Lores, işten çıkarmalardan ürün geliştirme, iç operasyonlar ve müşteri destek ekiplerinin etkileneceğini söyledi.'1 milyar dolar tasarruf sağlanacak'Öte yandan, 2028 itibarıyla yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlanacağını, ancak kesintilerin yaklaşık 650 milyon dolara mal olacağını ekledi.İşten çıkarmalara dair haberler, önde gelen bir eğitim araştırma kuruluşunun İngiltere’de otomasyon ve yapay zeka nedeniyle 2035 yılına kadar 3 milyon düşük vasıflı işin kaybolabileceği uyarısında bulunmasının ardından geliyor. En riskli işlerin, zanaat, makine operatörlüğü ve idari roller gibi mesleklerde olduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/yapay-zekanin-vaftiz-babasi-toplumun-tam-cokusunu-ongoruyor-1101305793.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hp, işten çıkarma, bilgisayar, şirket, yapay zeka, ai, işten çıkarmalar, haberler, yapay zeka haberleri, şirket haberleri, hp haberleri