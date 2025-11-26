https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/transdinyester-moldova-istihbaratini-secimleri-sabote-etmeye-calismakla-sucladi-1101321637.html
Transdinyester, Moldova istihbaratını seçimleri sabote etmeye çalışmakla şuçladı
2025-11-26T23:17+0300
2025-11-26T23:17+0300
2025-11-26T23:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101321319_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_22669a5bf3489ada4342a633890588c7.jpg
Transdinyester Güvenlik Bakanlığı, Moldova'ya bağlı istihbarat servislerinin yaklaşan parlamento ve yerel seçimleri sabote etmek amacıyla müdahale girişiminde bulunduğunu belirtti. Bakanlıktan Sputnik’e yapılan açıklamada, Moldova’nın istihbarat unsurlarının seçim komisyonu mensuplarını tehdit ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: Moldova vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişilere yönelik şantaj uygulandığı da vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: Tiraspol yönetimi, seçimleri sabote etmeye yönelik bu faaliyetler hakkında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Moldova tarafına şikayette bulunarak, konuya ilişkin resmi açıklama ve soruşturma talep etti.Transdinyester'de 30 Kasım’da seçimler yapılacak. Seçmenler, 33 milletvekili ile birlikte 469 yerel meclis üyesi ve 76 kasaba ve köy yöneticisini seçmek üzere sandık başına gidecek.Transdinyester, nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını Rus ve Ukraynalıların oluşturduğu, 1992 yılında Moldova ile yaşanan silahlı çatışmadan bu yana fiilen bağımsız olan bir bölge konumunda. Bölge, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moldova’nın Romanya ile birleşme eğilimlerine karşı tepki göstermiş ve bağımsızlık yönünde adımlar atmıştı. Ancak bağımsızlığı uluslararası toplum tarafından tanınmış değil.
