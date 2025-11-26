https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/transdinyester-moldova-istihbaratini-secimleri-sabote-etmeye-calismakla-sucladi-1101321637.html

Transdinyester, Moldova istihbaratını seçimleri sabote etmeye çalışmakla şuçladı

Transdinyester, Moldova istihbaratını seçimleri sabote etmeye çalışmakla şuçladı

Sputnik Türkiye

Transdinyester Güvenlik Bakanlığı, Moldova istihbarat servislerinin bölgedeki seçimlerin düzenlenmesini engellemek amacıyla seçim komisyonu üyelerine yönelik... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T23:17+0300

2025-11-26T23:17+0300

2025-11-26T23:17+0300

dünya

moldova

transdinyester

seçim

i̇stihbarat

sabotaj

sovyetler birliği

agi̇t

romanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101321319_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_22669a5bf3489ada4342a633890588c7.jpg

Transdinyester Güvenlik Bakanlığı, Moldova'ya bağlı istihbarat servislerinin yaklaşan parlamento ve yerel seçimleri sabote etmek amacıyla müdahale girişiminde bulunduğunu belirtti. Bakanlıktan Sputnik’e yapılan açıklamada, Moldova’nın istihbarat unsurlarının seçim komisyonu mensuplarını tehdit ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: Moldova vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişilere yönelik şantaj uygulandığı da vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: Tiraspol yönetimi, seçimleri sabote etmeye yönelik bu faaliyetler hakkında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Moldova tarafına şikayette bulunarak, konuya ilişkin resmi açıklama ve soruşturma talep etti.Transdinyester'de 30 Kasım’da seçimler yapılacak. Seçmenler, 33 milletvekili ile birlikte 469 yerel meclis üyesi ve 76 kasaba ve köy yöneticisini seçmek üzere sandık başına gidecek.Transdinyester, nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını Rus ve Ukraynalıların oluşturduğu, 1992 yılında Moldova ile yaşanan silahlı çatışmadan bu yana fiilen bağımsız olan bir bölge konumunda. Bölge, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moldova’nın Romanya ile birleşme eğilimlerine karşı tepki göstermiş ve bağımsızlık yönünde adımlar atmıştı. Ancak bağımsızlığı uluslararası toplum tarafından tanınmış değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/moldova-parlamentosu-yeni-hukumeti-onayladi-1100660159.html

moldova

transdinyester

sovyetler birliği

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, transdinyester, seçim, i̇stihbarat, sabotaj, sovyetler birliği, agi̇t, romanya