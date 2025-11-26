https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/tapu-sahipleri-dikkat-son-gun-1-aralik-1101303401.html

Tapu sahipleri dikkat: Son gün 1 Aralık

Emlak vergisinde ikinci taksit için son gün 1 Aralık olarak açıklanırken, bu süreyi kaçıranlar yüzde 3.7 gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.

Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan herkesi ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksiti için son gün 1 Aralık. Ödemeyi kaçıranlar ise yüzde 3.7 gecikme faizi ödemek zorunda. Uzmanlar ise vergiden muaf olanların da dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Peki kimler emlak vergisinden muaf? Emekliler emlak vergisi ödüyor mu? Emlak vergisini evi alan mı satan mı öder? Bu sene emekli olanlar emlak vergisi ödeyecek mi?Emlak vergisinden son gün ne zaman?Emlak vergisinin ikinci taksitinin son ödeme günü 1 Aralık. Vergisini geç ödeyenler için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 3,7 olarak açıklandı.TGRT'nin haberine göre, vatandaşlar, borç durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ya da bağlı oldukları belediyelerin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek yüz yüze bilgi alabilir. Öte yandan Meclis’in, 2026 yılında aşırı artışların önüne geçilmesi amacıyla emlak vergisiyle ilgili düzenlemeyi gündemine alması bekleniyor.Kimler emlak vergisinden muaf?Uzmanlar, 1 Aralık yaklaşırken emlak vergisinden kimlerin muaf olduğuna dair önemli detayları da paylaştı. Buna göre aşağıdaki gruplar emlak vergisi ödemiyor:Emekliler dikkat: Bu detayı atlamayınEmekli vatandaşların vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için aktif bir işte çalışmamaları gerekiyor. Emekli maaşı alıp aynı zamanda ticari faaliyet sürdüren veya ücret karşılığı çalışanlar muafiyetten yararlanamıyor. Ancak iş hayatlarını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye giriyor.Ayrıca hem geliri olmayan kişilerin hem de emeklilerin, mevduat faizi, temettü ve benzeri gelirlerinin toplamının geçen yıl 230 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.Bu yıl emeklilik dilekçesi veren kişilerin, 2025 yılı emlak vergisini ödeme yükümlülüğü sürüyor. Bu gruptaki vatandaşlar muafiyet hakkından ancak 2026 yılından itibaren yararlanabilecek.Emlak vergisini evi satan mı alan mı öder?Aynı yıl içinde evi satanlar için emlak vergisi sorumluluğu eski malikte kalıyor. Alıcı ise ilk vergisini 2026 yılından itibaren ödemeye başlıyor.Yeni ev alanların yıl sonuna kadar belediyeye bildirim yapması zorunlu. Tapu tescili yılın son 3 ayında yapıldıysa bildirim, tescil tarihini izleyen 3 ay içinde yapılabiliyor. Bildirimlerin e-Devlet’ten de yapılabildiği, süresinde bildirim yapmayanlara ise ceza uygulandığı hatırlatılıyor.

