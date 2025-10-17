https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/vergi-duzenlemelerini-iceren-teklif-tbmmye-sunuldu-emlak-arac-alim-satimi-vergisi-ve-emeklilikte-1100267146.html

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM’ye sunuldu: Emlak, araç alım-satımı vergisi ve emeklilikte yeni dönem geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanunlarına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Emlak... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanunlarına ilişkin hazırlanan yeni düzenleme teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Güler, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadele, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve adil vergi yapısının güçlendirilmesi amacı taşıdığını belirtti.Borçlanma prim oranı artıyor: Yüzde 32’den yüzde 45’eYeni teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri, borçlanma prim oranlarının artırılması oldu. Güler, “Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıyoruz” diyerek yeni oranı duyurdu.Böylece, askerlik, yurt dışı çalışma ve diğer borçlanmalarda prim ödemeleri artacak, ancak bu düzenlemenin emekli aylıklarının artışında da etkili olacağı belirtiliyor.Emeklilik sistemine yeni düzenlemeGüler, emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren değişiklikleri de açıkladı:“Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz.”Ayrıca, durdurulan Bağ-Kur ihya prim oranlarının yüzde 45 olarak belirlenmesi, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında işveren hissesi oranının yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarılması öngörülüyor.Prim teşviklerinde düzenlemeİstihdamı destekleyen prim teşviklerinde de değişikliğe gidiliyor. Güler, “İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5’lik prim desteği ise imalat sektöründe devam edecek" dedi.Vergi cezalarında artış: Kayıt dışılığa ağır yaptırımYeni vergi düzenlemesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye özel başlık açıldı. Gayrimenkul alım-satımlarında beyan edilen bedelin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan yüzde 25 oranındaki vergi cezası, yüzde 100’e çıkarılıyor.“Kayıt dışılığı caydırmak amacıyla ceza oranlarını artırıyoruz” ifadelerini kullanan Güler, sistemin adil vergi ödemesini teşvik edeceğini söyledi.Kira Gelirlerinde İstisna KalkıyorTeklifte mesken kira gelirlerine uygulanan vergi istisnası kaldırılıyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, konut kiralarına tanınan muafiyet sona erecek. Ayrıca, kiraya verilen malların alımı için kullanılan borçların faizlerinin gider olarak gösterilmesine de son veriliyor.Bu düzenlemenin, bütçe gelirlerini artırmayı ve adil vergi sistemini sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.Emlak vergisi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten Güler, çalışmaların teknik olarak devam ettiğini söyledi:“Aynı mahallede farklı arsa değerleri ortaya çıkabiliyor. Bu dengesizliği gidermek için çalışıyoruz. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli bir sistem kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Yeni sistemin önümüzdeki hafta komisyon aşamasına eklenebileceği açıklandı.Yeni vergiler: Kuyumcu, galerici, emlakçı ve akaryakıt bayilerine düzenlemeGüler, kayıt dışı para akışını önlemek amacıyla kuyumcu, emlakçı, galerici ve akaryakıt bayilerinden belirli limitlerde ücret ödemesi yapılmasını zorunlu hale getireceklerini belirtti.Bu adımın, finansal şeffaflığı ve vergi takibini güçlendirmesi bekleniyor.Araç Alım-satımına yeni harçTeklifle birlikte araç satışlarında noter harcı da yeniden düzenleniyor. Güler, “Sıfır araçların ilk tescilinde ve ikinci el araç satışlarında noter tarafından satış bedeli üzerinden binde 2 oranında, asgari 1000 liradan az olmamak üzere harç alacağız” dedi.Bu uygulama ile hem araç satış işlemlerinin kayıt altına alınması hem de noter gelirlerinin artırılması hedefleniyor.Vadeli çek süresi uzatılıyorİş dünyasını ilgilendiren bir diğer düzenleme ise vadeli çek uygulamasında geldi. Uygulamanın süresi 31 Aralık 2025’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.Bireysel emeklilikte yeni destek yetkisiKanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devlet katkısı yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek.

türk lirası, vergi, düzenleme, tbmm, ak parti, bağ-kur, emlak vergisi, harç, araç