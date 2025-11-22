https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/hatayda-7-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-14-kisi-dumandan-etkilendi-1101199887.html
Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi
Sputnik Türkiye
Hatay'da 7 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T04:04+0300
2025-11-22T04:04+0300
2025-11-22T04:05+0300
türki̇ye
türkiye
hatay
yangın
yangın söndürme
duman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101199730_0:53:905:562_1920x0_80_0_0_ccdc3c025af57cab98c43469cd42804a.jpg
Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bocek-ailesi-sorusturmasi-iki-kisi-tutuklandi-1101196024.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101199730_43:0:862:614_1920x0_80_0_0_061d7c6ac306d733fd598ea6d85ca667.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, duman
türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, duman
Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi
04:04 22.11.2025 (güncellendi: 04:05 22.11.2025)
Hatay'da 7 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.