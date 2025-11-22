https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/hatayda-7-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-14-kisi-dumandan-etkilendi-1101199887.html

Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi

Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi

22.11.2025

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

