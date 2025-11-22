Türkiye
Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 7 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 7 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
04:04 22.11.2025 (güncellendi: 04:05 22.11.2025)
© AA / Ali Kemal ZerenliHatay'ın Belen ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.
Hatay'da 7 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
