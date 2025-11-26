https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/sma-ilaci-yerli-oluyor-ilac-hastaya-ucretsiz-ulasacak-1101316223.html

SMA ilacı yerli oluyor: İlaç hastaya ücretsiz ulaşacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Polifarma İlaç arasında, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın ve etkin... 26.11.2025

Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı bugün yapıldı.Kurultayda TÜSEB Başkanı Ümit Kervan ve Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu arasında SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın ve etkin maddesinin yerli imkanlarla geliştirilmesini amaçlayan 'Yerli İlaç ve Etkin Madde Üretimi – Klinik Araştırma İşbirliği Protokolü' imzalandı.İşbirliği, SMA tedavisinde kullanılan nusinersen etkin maddesinin Türkiye’de geliştirilip üretilmesini kapsıyor. Bunun yanı sıra, genetik ve nadir hastalıklara yönelik diğer etken maddelerin yerli üretimi için de Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Gerçek anlamda bitmiş bir ürünümüz var ve artık klinik aşamaya geçildi. Bu süreçte ilacın hastaya ücretsiz ulaşması hedefleniyor” dedi.

