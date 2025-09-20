Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Türkiye kendi SMA ilacını üretecek
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Türkiye kendi SMA ilacını üretecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 2026'nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretmeye başlayacağını duyurdu. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
sağlik
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
kemal memişoğlu
sma
ilaç
sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin 2026’nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretmeye başlayacağını açıkladı. SMA ilacı için tarih verdiÇanakkale’yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu SMA hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Memişoğlu, “İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde ve nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen bir ülke haline geleceğiz” dedi. Bakan Memişoğlu, ayrıca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda üretilen cihaz, malzeme ve ilaçlarla hem Türkiye’nin hem de çevre ülkelerin sağlık ihtiyacının karşılanacağını söyledi.
13:38 20.09.2025
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 2026'nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretmeye başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin 2026’nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretmeye başlayacağını açıkladı.

SMA ilacı için tarih verdi

Çanakkale’yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu SMA hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Memişoğlu, “İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde ve nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen bir ülke haline geleceğiz” dedi.
Bakan Memişoğlu, ayrıca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda üretilen cihaz, malzeme ve ilaçlarla hem Türkiye’nin hem de çevre ülkelerin sağlık ihtiyacının karşılanacağını söyledi.
