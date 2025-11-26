Türkiye
Başsavcılık harekete geçti: Karaborsa bilet satan beş internet sitesine erişim engeli getirildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edildiği belirtilen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com ve ticketbix.com isimli internet sitelerine erişim yasağı getirildi. Kulüplerin ve taraftarların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başsavcılığın açıklamasına göre; Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği belirlenen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com adresleri hakkında işlem yapıldı.İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasa kapsamında söz konusu sitelere 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.
18:23 26.11.2025 (güncellendi: 18:30 26.11.2025)
Futbol maçlarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satılmalarına ilişkin soruşturma başlatıldı, beş siteye erişim yasağı getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edildiği belirtilen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com ve ticketbix.com isimli internet sitelerine erişim yasağı getirildi.

Kulüplerin ve taraftarların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre; Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği belirlenen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com adresleri hakkında işlem yapıldı.
İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasa kapsamında söz konusu sitelere 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.
