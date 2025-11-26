https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/savcilik-harekete-gecti-karaborsa-bilet-satan-bes-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1101317015.html

Başsavcılık harekete geçti: Karaborsa bilet satan beş internet sitesine erişim engeli getirildi

Futbol maçlarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satılmalarına ilişkin soruşturma başlatıldı, beş siteye erişim yasağı getirildi. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edildiği belirtilen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com ve ticketbix.com isimli internet sitelerine erişim yasağı getirildi. Kulüplerin ve taraftarların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başsavcılığın açıklamasına göre; Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği belirlenen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com adresleri hakkında işlem yapıldı.İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasa kapsamında söz konusu sitelere 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.

