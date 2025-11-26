https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/savcilik-harekete-gecti-karaborsa-bilet-satan-bes-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1101317015.html
Başsavcılık harekete geçti: Karaborsa bilet satan beş internet sitesine erişim engeli getirildi
Başsavcılık harekete geçti: Karaborsa bilet satan beş internet sitesine erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Futbol maçlarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satılmalarına ilişkin soruşturma başlatıldı, beş siteye erişim yasağı getirildi. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T18:23+0300
2025-11-26T18:23+0300
2025-11-26T18:30+0300
spor
karaborsa
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
futbol
futbol maçı
internet sitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edildiği belirtilen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com ve ticketbix.com isimli internet sitelerine erişim yasağı getirildi. Kulüplerin ve taraftarların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başsavcılığın açıklamasına göre; Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği belirlenen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com adresleri hakkında işlem yapıldı.İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasa kapsamında söz konusu sitelere 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/futboldaki-en-buyuk-karaborsa-bilet-aglarindan-biri-cokertildi-1100384504.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karaborsa, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, futbol, futbol maçı, internet sitesi
karaborsa, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, futbol, futbol maçı, internet sitesi
Başsavcılık harekete geçti: Karaborsa bilet satan beş internet sitesine erişim engeli getirildi
18:23 26.11.2025 (güncellendi: 18:30 26.11.2025)
Futbol maçlarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satılmalarına ilişkin soruşturma başlatıldı, beş siteye erişim yasağı getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edildiği belirtilen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com ve ticketbix.com isimli internet sitelerine erişim yasağı getirildi.
Kulüplerin ve taraftarların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Başsavcılığın açıklamasına göre; Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği belirlenen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com adresleri hakkında işlem yapıldı.
İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasa kapsamında söz konusu sitelere 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.