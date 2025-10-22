https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/futboldaki-en-buyuk-karaborsa-bilet-aglarindan-biri-cokertildi-1100384504.html
Futboldaki en büyük karaborsa bilet ağlarından biri çökertildi
Yetkililere göre ağın yöneticileri, her maçta on binlerce euro kazanç sağlıyordu. Turistler öncelikli hedefti. Detaylar haberde...
Portekiz kulübü Porto, futbol dünyasında bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük karaborsa bilet satış ağlarından birini çökertti. Yetkililere göre ağın yöneticileri, her maçta on binlerce euro kazanç sağlıyordu.
Kulüp, Estadio do Dragao stadındaki yüzlerce koltuğu yasadışı şekilde kar amacıyla yeniden satan bir yapılanmayı deşifre etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, bir kişinin onlarca kişiden kimlik bilgilerini topladığı ve bu verileri kullanarak onları kulüp üyesi olarak kaydedip sezonluk biletler satın aldığı belirtildi ve eklendi:
Bu yöntemler oldukça geniş bir ölçeğe ulaştı. Tek bir kişi onlarca koltuğu kontrol eder hale geldi. Ayrıca yüzlerce işlemi yürüten ve bu yasa dışı faaliyete perde olan şirketler de tespit edildi.
Turistler öncelikli hedefti
Biletlerin özellikle turistlere yüksek fiyatlarla satıldığı, bazı maçlarda koltukların 800 euroya (22 Ekim 2025 döviz kuruyla yaklaşık 28 bin TL) kadar alıcı bulduğu belirtildi.
Şimdiye kadar yüzlerce koltuk kulübün kontrolüne geri geçti, ancak soruşturmanın devam ettiği ve bu sayının artabileceği ifade edildi.
Porto ayrıca sahte biletlerin de tespit edildiğini, bu nedenle taraftarların resmi olmayan satış kanallarından bilet almamaları konusunda uyardı.
Sezon açılış maçından sonra
Bu yasadışı ağın varlığı, Porto’nun 11 Ağustos’ta Vitoria Guimaraes ile oynadığı sezon açılış maçının ardından ortaya çıktı.
Maçı izleyen iki Danimarkalı turist, basına “Maç harikaydı ama biletler çok pahalıydı. Her biri 200 euro ödedik ve kale arkasındaydık” dedi.
Biletleri çevrimiçi ikinci el platformlardan alan turistler, ellerine ulaşan dijital biletlerde başka kişilerin isimlerini ve sezonluk giriş kodlarını görünce durumdan şüphelenmişti.
Porto polisi, kulüple iş birliği içinde yürüttüğü operasyonla haftalar içinde ağın yöneticilerini yakaladı.
Karaborsa bilet satışı sorunu
Karaborsa bilet satışı, Porto’da uzun süredir bilinen bir sorun.
Geçmişte taraftar grupları, özellikle de Super Dragoes adlı ultras grubunun, kulüpten indirimli biletler alarak bunları stat çevresinde yeniden sattığı iddia edilmişti.
Ancak geçen yıl kulüp başkanlığına seçilen Andre Villas-Boas, bu sistemi değiştirmeyi ve taraftarlara eşit erişim sağlamayı vadetmişti. Villas-Boas döneminde tüm bilet satışı çevrimiçi ortama taşındı ve sadık taraftarlara öncelik verildi.
Sosyal medyadan gizli satış
Buna rağmen karaborsacılar yöntemlerini değiştirdi ve bu kez daha pahalı, ‘VIP ve premium koltukları’ hedef aldı. 50 bin kişilik stadın sık sık günler öncesinden dolması, bu yasa dışı ticareti daha da karlı hale getirdi.
Porto kulübü, “En yaygın yöntem dijital platformlardı, ancak WhatsApp ve sosyal medya gruplarında daha gizli satışlar da tespit edildi” açıklamasını yaptı.
Portekiz polisi, 2024’te ultras gruplarının yönettiği bilet şemalarına yönelik başlattığı kapsamlı soruşturmaya Porto operasyonunu da dahil etti.
Ultras grup ne demek?
'Fanatik' destekleriyle tanınan bir futbol taraftar türü. İtalya'da ortaya çıkan tanım dünya çapında futbol takımlarının ağırlıklı olarak organize olmuş taraftarlarını tanımlamak için kullanılıyor.
Soruşturma sonunda, ağın liderlerinin hem adli cezalarla hem de Porto kulübünün vereceği ‘üyelikten men’ gibi disiplin cezalarıyla karşılaşmaları bekleniyor.