Futboldaki en büyük karaborsa bilet ağlarından biri çökertildi

Yetkililere göre ağın yöneticileri, her maçta on binlerce euro kazanç sağlıyordu. Turistler öncelikli hedefti. Detaylar haberde...

Kulüp, Estadio do Dragao stadındaki yüzlerce koltuğu yasadışı şekilde kar amacıyla yeniden satan bir yapılanmayı deşifre etti.Kulüpten yapılan açıklamada, bir kişinin onlarca kişiden kimlik bilgilerini topladığı ve bu verileri kullanarak onları kulüp üyesi olarak kaydedip sezonluk biletler satın aldığı belirtildi ve eklendi:Turistler öncelikli hedeftiBiletlerin özellikle turistlere yüksek fiyatlarla satıldığı, bazı maçlarda koltukların 800 euroya (22 Ekim 2025 döviz kuruyla yaklaşık 28 bin TL) kadar alıcı bulduğu belirtildi.Şimdiye kadar yüzlerce koltuk kulübün kontrolüne geri geçti, ancak soruşturmanın devam ettiği ve bu sayının artabileceği ifade edildi.Porto ayrıca sahte biletlerin de tespit edildiğini, bu nedenle taraftarların resmi olmayan satış kanallarından bilet almamaları konusunda uyardı.Sezon açılış maçından sonraBu yasadışı ağın varlığı, Porto’nun 11 Ağustos’ta Vitoria Guimaraes ile oynadığı sezon açılış maçının ardından ortaya çıktı. Maçı izleyen iki Danimarkalı turist, basına “Maç harikaydı ama biletler çok pahalıydı. Her biri 200 euro ödedik ve kale arkasındaydık” dedi.Porto polisi, kulüple iş birliği içinde yürüttüğü operasyonla haftalar içinde ağın yöneticilerini yakaladı.Karaborsa bilet satışı sorunuAncak geçen yıl kulüp başkanlığına seçilen Andre Villas-Boas, bu sistemi değiştirmeyi ve taraftarlara eşit erişim sağlamayı vadetmişti. Villas-Boas döneminde tüm bilet satışı çevrimiçi ortama taşındı ve sadık taraftarlara öncelik verildi.Sosyal medyadan gizli satışBuna rağmen karaborsacılar yöntemlerini değiştirdi ve bu kez daha pahalı, ‘VIP ve premium koltukları’ hedef aldı. 50 bin kişilik stadın sık sık günler öncesinden dolması, bu yasa dışı ticareti daha da karlı hale getirdi.Porto kulübü, “En yaygın yöntem dijital platformlardı, ancak WhatsApp ve sosyal medya gruplarında daha gizli satışlar da tespit edildi” açıklamasını yaptı.Portekiz polisi, 2024’te ultras gruplarının yönettiği bilet şemalarına yönelik başlattığı kapsamlı soruşturmaya Porto operasyonunu da dahil etti. Soruşturma sonunda, ağın liderlerinin hem adli cezalarla hem de Porto kulübünün vereceği ‘üyelikten men’ gibi disiplin cezalarıyla karşılaşmaları bekleniyor.

