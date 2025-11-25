https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/gullunun-olumuyle-ilgili-yeni-iddia-ortaligi-karistirdi-tugyan-annemi-oldur-sana-daire-veririm-dedi-1101273399.html

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddia ortalığı karıştırdı: 'Tuğyan, annemi öldür sana daire veririm dedi'

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortalığı karıştırdı. Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, ünlü şarkıcının kızı hakkında... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine 'annesini öldürmesi' karşılığında para ve bir daire teklif ettiğini öne sürdü. Yıldız daha önce katıldığı bir programda ise bu iddiaların tam tersini söylemiş ve Gülter'i savunmuştu. İddiaların merkezinde kızı varŞarkıcı Güllü'nün ölümünün cinayet mi kaza mı olduğu araştırılırken, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Şimdi de Gülter'in çocuğunun bakıcısının oğlu Osman Yıldız sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve Gülter'in annesi Güllü'yü öldürmesi için kendisine para teklif ettiğini öne sürdü. 'Bana para ve daire teklif etti'Yıldız yaptığı açıklamada daha önce verdiği ifadeleri Gülter'in yönlendirilmesiyle verdiğini iddia ederken şunları dile getirdi: "Yaklaşık 15 - 20 gün önce Tuğyanın ısrarı üzerine çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan'ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" Daha önce Gülter'i savunmuştuYıldız daha önce katıldığı bir programda ise Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürebileceğine inanmadığını belirtmiş ve "Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyorum. Annesini ölmesini istediği mesajlar öfkeyle yazılan mesajlar. Tuğyan ve Güllü Hanım sık sık kavga ederdi. Her aile arasında böyle kavgalar olabilir" demişti.

