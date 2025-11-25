https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sanliurfa-adliyesinde-patlama-yaralilar-var--1101277539.html

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bakan Tunç'tan açıklama geldi

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bakan Tunç'tan açıklama geldi

Şanlıurfa'da adliyenin emanet bölümünde patlama meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaralananlar arasında zabit katip olduğunu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Yerel ajansların verdiği bilgiye göre yaralananlar var. Olayın, adliyenin emanet bölümünde elektronik cihazın patlaması sonucu meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zabit katibin yaralandığını açıkladı. Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."Validen de açıklama geldiVali Hasan Şıldak, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.Şıldak, "Depoda mühimmat var mıydı?" sorusu üzerine, "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok. Bütün bilgiler toparlanıp ortaya konulacak. Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak" diye konuştu.

